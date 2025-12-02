Llegan las ofertas en alimentos a la Plaza Libertad de Lomas

Con ofertas y promociones especiales en alimentos , el Mercado de la Comunidad llega este jueves a la Plaza Libertad de Lomas de Zamora .

Para acercar productos de la canasta básica a precios accesibles, la iniciativa del Municipio junto al Gobierno de la Provincia se desarrollará de 10 a 13 en el espacio ubicado sobre las calles Laprida y Posadas , donde los vecinos encontrarán puestos de frutas , verduras , lácteos y pastas . También habrá productores y emprendedores locales con stands de indumentaria, artesanías, decoración y accesorios.

Dentro del rubro lácteos encontrarán la leche a $1.300, yogurt $1.600, manteca $4.000 y 2 queso crema a $4.200, entre otras ofertas. A su vez, habrá varias ofertas en frutas y verduras como el kilo de cebolla a $810, zanahoria $1.470, batata $1.700, naranja $1.590, pomelo $1.880, mandarina $1.930, limón $2.050 y pera $2.150.

Además, durante toda la jornada ofrecerán promociones especiales en pastas como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos frescos y 1 paquete de ñoquis a $10.900. También tendrán 4 planchas de ravioles y 4 planchas de sorrentinos por $12.900. Y por $12.900 también estará la opción de comprar 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos, 1 paquete de ñoquis, 1 paquete de empanadas y 1 pascualina.

Dentro del rubro verdulería tendrán un combo con 2 kilos de papa, 1 kilo de zanahoria, 1 kilo de cebolla, 1 kilo de batata y 1 morrón por $5.500. Y por $6.000 ofrecerán 1 kilo de tomate, 1 kilo de zapallito, 1 paquete de remolacha, 1 palta y 500 gramos de lechuga.

Las personas que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de descuento. "Es muy bueno que haya ferias en los barrios porque la situación económica es complicada y no hay muchas ofertas en supermercados. Cuando fui aproveché para comprar frutas y verduras que eran de buena calidad", contó Elsa Ponce, vecina de Lomas que estuvo en una edición anterior del Mercado de la Comunidad en Banfield.

Ofertas y precios fijos en comercios

En Lomas también funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la posibilidad de comprar alimentos y productos a precios fijos. Todas las semanas hay ofertas en carnicerías, verdulerías, panaderías, pollerías, pescaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene. Los comerciantes interesados en sumarse al programa tienen que comunicarse al mail [email protected].