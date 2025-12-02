Llegan las ofertas en alimentos a la Plaza Libertad de Lomas

Con ofertas y promociones especiales en alimentos, el Mercado de la Comunidad llega este jueves a la Plaza Libertad de Lomas de Zamora.
El Mercado de la Comunidad tendrá una nueva edición con promociones en frutas, verduras, lácteos y pastas.
Para acercar productos de la canasta básica a precios accesibles, la iniciativa del Municipio junto al Gobierno de la Provincia se desarrollará de 10 a 13 en el espacio ubicado sobre las calles Laprida y Posadas, donde los vecinos encontrarán puestos de frutas, verduras, lácteos y pastas. También habrá productores y emprendedores locales con stands de indumentaria, artesanías, decoración y accesorios.
Dentro del rubro lácteos encontrarán la leche a $1.300, yogurt $1.600, manteca $4.000 y 2 queso crema a $4.200, entre otras ofertas. A su vez, habrá varias ofertas en frutas y verduras como el kilo de cebolla a $810, zanahoria $1.470, batata $1.700, naranja $1.590, pomelo $1.880, mandarina $1.930, limón $2.050 y pera $2.150.
Además, durante toda la jornada ofrecerán promociones especiales en pastas como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos frescos y 1 paquete de ñoquis a $10.900. También tendrán 4 planchas de ravioles y 4 planchas de sorrentinos por $12.900. Y por $12.900 también estará la opción de comprar 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos, 1 paquete de ñoquis, 1 paquete de empanadas y 1 pascualina.
Dentro del rubro verdulería tendrán un combo con 2 kilos de papa, 1 kilo de zanahoria, 1 kilo de cebolla, 1 kilo de batata y 1 morrón por $5.500. Y por $6.000 ofrecerán 1 kilo de tomate, 1 kilo de zapallito, 1 paquete de remolacha, 1 palta y 500 gramos de lechuga.
Las personas que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de descuento. "Es muy bueno que haya ferias en los barrios porque la situación económica es complicada y no hay muchas ofertas en supermercados. Cuando fui aproveché para comprar frutas y verduras que eran de buena calidad", contó Elsa Ponce, vecina de Lomas que estuvo en una edición anterior del Mercado de la Comunidad en Banfield.
En Lomas también funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la posibilidad de comprar alimentos y productos a precios fijos. Todas las semanas hay ofertas en carnicerías, verdulerías, panaderías, pollerías, pescaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene. Los comerciantes interesados en sumarse al programa tienen que comunicarse al mail [email protected].