domingo 30 de noviembre de 2025
30 de noviembre de 2025
Rincón 143.

Convocan a emprendedores para una feria en la Sala Cestoni de Banfield

La nueva edición de la propuesta se realizará el próximo sábado 6 de diciembre, de 17 a 20. Podrán sumarse puestos de diferentes rubros.

Se viene la cuarta feria de emprendedores en la Cestoni.

La Sala Cestoni de Banfield lanzó una convocatoria para una nueva feria de emprendedores que se realizará el próximo sábado 6 de diciembre, de 17 a 20, en su sede de la calle Rincón 143.

La institución con 90 años de historia está organizando diferentes propuestas para la comunidad y una de ellas es la feria que ya tuvo tres ediciones con múltiples puestos de indumentaria, moda circular para bebés y niños, artesanías de macramé, decoración para el hogar y el jardín, accesorios, bijouterie, artículos de bazar, librería, carteras, sahumerios y productos holísticos. Los emprendedores interesados en participar tienen que mandar un mensaje de WhatsApp al 11-5990-6191.

Rincón 143

La Cestoni tiene una nueva Comisión Administradora que desde febrero de este año trabaja con mucho esfuerzo para mejorar la infraestructura edilicia y fortalecer los servicios destinados a los vecinos. En octubre se hizo un festival solidario en el Teatro Maipú a beneficio de la sala con cientos de personas que disfrutaron de los shows de Pablo Cordonet y la Orquesta Típica Cambio de Frente.

"Estamos juntando fondos para pagar los dos juicios laborales de la administración anterior, seguir refaccionando la sala y solventando los sueldos de los médicos, enfermeros y administrativos. A los juicios laborales se sumó el deterioro de la planta alta del edificio, donde estamos haciendo un gran esfuerzo para refaccionarla e incorporar nuevos servicios", contó Emiliano Sagú, presidente de la comisión.

Qué servicios ofrece la Sala Cestoni de Banfield

La Sala Cestoni tiene servicios de vacunación, medico clínico, pediatría, podología, gastroenterología, kinesiología, traumatología, oftalmología, dermatología, psicología, fonoaudiología, ginecología, obstetricia, electrocardiogramas y aptos físicos.

Con un cuota accesible, los vecinos tienen acceso a la atención de todos estos profesionales y también pueden sumarse a las clases de yoga, actividades físicas adaptadas y talleres de memoria. Ante cualquier consulta está disponible el número de WhatsApp 11-5990-6191.

