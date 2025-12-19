Panaderos de Cuartel IX: trabajo solidario en Lomas de Zamora y apoyo constante a los vecinos durante el 2025

El Centro de Panaderos de Cuartel IX , la asociación que reúne a 150 panaderías de Lomas , cierra el 2025 a puro trabajo, destacándose por su acción solidaria en el barrio: a lo largo del año ayudaron a instituciones con más de seis toneladas de pan y facturas, dejando en claro que su labor es esencial para los vecinos.

Andrés Di Iorio (58) es el actual presidente del Centro de Panaderos de Cuartel IX y en un diálogo con el Diario La Unión contó que el objetivo de la institución (fundada el 17 de abril de 1989) es fomentar la unión y la camaradería entre los trabajadores del rubro, incentivar a los comerciantes a ofrecer un producto de calidad y garantizar una comercialización que cumpla con todas las normas.

“El trabajo de panadero es de 24 horas, muy demandante. Como la labor está relacionada con mercadería perecedera, hay que organizar distintos turnos que son fundamentales para la elaboración de los productos que después se exhiben y se venden”, explicó Di Iorio, que rápidamente aclaró que las distintas panaderías que están asociadas al Centro de Panaderos de Cuartel IX son autónomas y que cada una de ellas maneja un horario de atención, donde muchas tienen sus puertas abiertas “de corrido durante todo el día”.

Lo cierto es que, más allá de nuclear al rubro, el Centro de Panaderos de Cuartel IX lleva adelante una labor solidaria : realizan constantes donaciones de mercadería a comedores, merenderos, jardines, centros de jubilados y otros tipos de instituciones lomenses. “Lo que más piden es pan y facturas: entregamos alrededor de 600 kilos por mes. Pero eso no es todo, porque cada panadería también ayuda a los vecinos de manera independiente, en cada jornada laboral”, contó quien trabaja en el rubro hace ya 45 años y cuenta con una panadería con venta al público ubicada en Martín Rodríguez 2397 (Villa Albertina).

Lo que más piden es pan y facturas: entregamos alrededor de 600 kilos por mes. Pero eso no es todo, porque cada panadería también ayuda a los vecinos de manera independiente, en cada jornada laboral Lo que más piden es pan y facturas: entregamos alrededor de 600 kilos por mes. Pero eso no es todo, porque cada panadería también ayuda a los vecinos de manera independiente, en cada jornada laboral

“La mercadería que donamos es la misma que producimos para vender. Muchos vecinos también se acercan a pedir pan o facturas del día anterior y colaboramos desde ese aspecto”, agregó Andrés, que comparte la comisión directiva del Centro con Miguel Spaziante (vicepresidente), Carlos Barreiro (secretario) y Héctor Figueroa (tesorero).

Al ser consultado sobre las ventas a lo largo del 2025, el presidente explicó que en los últimos dos años se notó una fuerte caída en lo que respecta a la comercialización y el consumo. “Todos los meses hay inflación y no se la podemos trasladar a los precios. Si bien viene gente a comprar, consume menos debido a la circunstancia económica del país”, indicó.

Para finalizar, Di Iorio deseó un 2026 más próspero para los comerciantes de Lomas: “Cada vez que está por arrancar un nuevo año, las expectativas se renuevan. Queremos seguir unidos y cerca del consumidor, ojalá este gobierno y los próximos que vengan traten de pensar en el empleado, el empleador y los clientes para que todos podamos tener un año feliz y en paz”.