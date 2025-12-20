sábado 20 de diciembre de 2025
Temperley: más de 70 emprendedores en una gran feria de Navidad

Los vecinos que vayan este domingo a la Expo Amor Puro encontrarán stands de distintos rubros y descuentos especiales.

La Expo Amor Puro cierra un año exitoso en Temperley.

El evento con entrada gratuita se realizará este domingo, de 15 a 20.30, en el Salón Tatos Recepciones ubicado sobre Cangallo 351. Allí habrá múltiples stands de rubros como indumentaria, diseño, decoración, accesorios, artesanías, marroquinería, calzado, librería y aromaterapia. Los vecinos también disfrutarán de un puesto gastronómico a cargo de Deleites, un emprendimiento dedicado a la elaboración artesanal de panificados.

"Es la última feria del año así que vamos a hacerla en horario extendido para que los emprendedores estén presentes durante gran parte del día y las personas tengan tiempo de venir a disfrutar de una jornada especial con importantes descuentos, showrooms de indumentaria y sorteos. Además, los chicos y chicas van a poder traer su cartita para Papá Noel", destacó la creadora de la Expo, Stella Maris Trombatore.

La expo será musicalizada por Gabu Katmandu y también contará con la presencia de la astróloga Ángela Marafioti, especialista en tarot y carta astral. Además, los expositores van a sortear un montón de productos para el público y la organizadora regalará 2 stands para que los emprendimientos tengan la posibilidad de participar gratis en las ediciones del 2026.

"Estamos muy felices porque tuvimos un año de mucho crecimiento en el que nos relacionamos con gente hermosa. Quiero agradecer a todos los emprendedores por su cariño y disposición en todo momento, y a Tatos Recepciones por abrirnos sus puertas y estar siempre atentos ante cualquier necesidad", indicó Stella.

Una expo que convoca a cientos de emprendedores y vecinos

La Expo Amor Puro es una propuesta que tiene mucha convocatoria tanto de emprendedores como de público. "En todos los meses de este año nos acompañaron más de 250 expositores que destacan por su creatividad, variedad y por brindar una excelente atención personalizada", señaló Stella, quien agregó: "Estamos agradecidos porque nos sigue acompañando nuestro público de Banfield y, desde que estamos en Temperley, se sumó gente hermosa que nos recibe con alegría porque les ofrecemos una salida familiar para los domingos".

