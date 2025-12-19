Temperley: La Chapanay cierra el año con un gran festival artístico

Será una tarde para disfrutar del arte y la cultura popular en Temperley.

El Espacio Cultural Martina Chapanay de Temperley cierra el año este sábado con un festival que tendrá múltiples espectáculos y actividades gratuitas.

El encuentro se realizará de 15 a 20 en la sede de la calle Triunvirato 808, entre Álzaga y Blanco Encalada. "Despedimos el año con un gran evento callejero para celebrar que juntos conformamos un colectivo que construye futuro junto a la comunidad. Vamos a tener música en vivo, una obra de teatro, la presencia de artistas plásticos de la zona, muestra de fotos, baile, stand de reciclado y una plantación de árboles", contó Cecilia Parodi, una de las referentas de la institución que hace más de 9 años desarrolla iniciativas artísticas y ambientales en el barrio.

Los números musicales estarán a cargo del cantante "El negro Moreno" acompañado por Lucía y Silvia Lacunza, el grupo afro Echando Raíces, los alumnos del taller de canto de La Chapanay y una clase de tango con Flor Picot. También se presentará Javier Showman con su número de magia y diversión para los más chicos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Espacio Cultural Martina Chapanay (@cultura.chapanay) "A las 17.30 será la presentación del libro 'Jugando con las palabras', que es una recopilación de las producciones realizadas en nuestro taller de lectura y escritura creativa que es coordinado por María Cecilia Martini. Los vecinos y vecinas también podrán encontrar a la profesora y activista Mai Costa con su libro 'Dictaduras mineras', que resume su lucha contra la megaminería", señaló Parodi.

Otra de las propuestas destacadas será la muestra de fotos "Jubilados en el Congreso", de Alberto Gallini, y la presentación de la obra musical "Nely Omar, la misma de ayer" con Pato Saavedra y Lilia Posse. Además, los abuelos y nietos que vayan al festival podrán sumarse a una siembra de árboles autóctonos.

