Santiago Algorta de Gran Hermano sufrió un accidente en Uruguay: cómo se encuentra

Santiago Algorta , el último ganador de Gran Hermano, sufrió un accidente automovilístico en la ciudad de Dolores, en Uruguay . El hecho ocurrió en un tramo rural con visibilidad reducida y escasa señalización, lo que aumenta el riesgo para quienes transitan por la zona.

Se pudrió todo. Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados por un guiso en GH

La primera versión que circuló en redes sociales decía que el choque fue de tal magnitud que el vehículo habría volcado. Sin embargo, luego se desmintió.

Se accidento Tato Algorta en Uruguay. Esta fuera de peligro por suerte #LAM pic.twitter.com/E1zpuacoAD

Para evitar que corran rumores falsos, Santiago del Moro prefirió ser quien divulgue la información real y lo hizo a través de la gala de debate de Gran Hermano . Para despejar cualquier duda, aseguró que el influencer se encuentra en buen estado.

image Se accidentó Santiago Algorta.

"Tato tuvo un accidente, pero no le pasó nada. Tuvo un choque en Uruguay. El auto sufrió bastantes destrozos, pero él está muy bien. Un abrazo para él", reveló Santiago del Moro.

Aunque advirtieron que su estado de salud se encuentra fuera de peligro, la periodista Laura Ubfal llevó más tranquilidad a sus seguidores y aseguró que Tato ni siquiera requirió hospitalización médica tras el choque.