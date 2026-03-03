Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados por un guiso en Gran Hermano Generación Dorada

La interna de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por el control de la cocina recrudece cada día y el conflicto sumó un nuevo capítulo con el almuerzo, con Andrea del Boca , Yanina Zilli, Brian Sarmiento y Solange Abraham como protagonistas.

Andrea del Boca, una vez más al mando de la cocina del certamen de Telefe, realizó un guiso tradicional. En ese contexto, Sol apareció en la cocina e hizo aparte lentejas y choclo, ya que ella es vegetariana.

Yanina Zilli se hizo eco de la situación y comenzó a comentar lo que estaba pasando, y la bronca estalló cuando Brian Sarmiento se acercó al guiso de Andrea del Boca y notó que tenía comino, especia que, según él, “le hace mal”.

Brian Sarmiento recibió un plato de lentejas y choclo de Sol de parte de las manos de Zilli, y luego de agradecerle soltó una frase categórica en contra de la actriz: “Lo hizo a propósito, fue lo primero que le dije. Me cae mal y lo hizo a propósito”.

El exfutbolista de Banfield incluso fue a llorar al confesionario por lo sucedido con la comida que preparó Andrea. “Uno puede tener diferencias, puede caer mejor o peor, pero con la comida no se jode. Hay un condimento que me cae mal, lo dije apenas arrancamos el lunes y ahora por eso vengo acá. No está bueno”, argumentó Brian a solas.

Andrea pareció no darse cuenta del problema con Sarmiento, aunque también lanzó una frase demoledora. “Me parece que algunos no tienen adaptación”, sentenció.