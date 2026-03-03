martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026
Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados por un guiso en Gran Hermano Generación Dorada

La cocina se convirtió en un lugar de conflicto en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en especial para Andrea del Boca y Brian Sarmiento.

Andrea del Boca y Brian Sarmiento, en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Yanina Zilli se hizo eco de la situación y comenzó a comentar lo que estaba pasando, y la bronca estalló cuando Brian Sarmiento se acercó al guiso de Andrea del Boca y notó que tenía comino, especia que, según él, “le hace mal”.

Andrea del Boca y Brian Sarmiento, en problemas por las lentejas

Brian Sarmiento recibió un plato de lentejas y choclo de Sol de parte de las manos de Zilli, y luego de agradecerle soltó una frase categórica en contra de la actriz: “Lo hizo a propósito, fue lo primero que le dije. Me cae mal y lo hizo a propósito”.

El exfutbolista de Banfield incluso fue a llorar al confesionario por lo sucedido con la comida que preparó Andrea. “Uno puede tener diferencias, puede caer mejor o peor, pero con la comida no se jode. Hay un condimento que me cae mal, lo dije apenas arrancamos el lunes y ahora por eso vengo acá. No está bueno”, argumentó Brian a solas.

Andrea pareció no darse cuenta del problema con Sarmiento, aunque también lanzó una frase demoledora. “Me parece que algunos no tienen adaptación”, sentenció.

