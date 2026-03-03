Lanús, el karma de los brasileros: tres triunfos, tres técnicos echados

Lanús se convirtió en una pesadilla para los clubes brasileros.

Lanús se convirtió en una pesadilla para los clubes brasileros. En la Copa Sudamericana, eliminó a Fluminense y Atlético Mineiro y el jueves, en la final de la Recopa Sudamericana, hizo lo mismo con el poderoso Flamengo. A los tres los dejó en medio de un importante crisis.

Fue tal el cimbronazo que provocó la victoria granate que las tres instituciones se vieron obligadas a cambiar de entrenador tras perder sus respectivos partidos ante el elenco que conduce Mauricio Pellegrino. Así, de esta manera, Lanús sacó chapa a nivel internacional y hoy es mirado con otros ojos.

Una a una, las víctimas de Lanús El primero fue Renato Gaucho. El DT de Fluminense, que pintaba como el favorito en el cruce de los cuartos de final de la última edición de la Sudamericana, tenía la obligación de avanzar de fase, pero no pudo con el duro equipo de Lanús y tras la eliminación fue despedido del cargo, sin importar que meses atrás había metido al club carioca dentro de los cuatro mejores del Mundial de Clubes.

El segundo de la lista fue Jorge Sampaoli. El exentrenador de la Selección llegó a Atlético Mineiro con el objetivo de lograr algún título y estuvo cerca de lograrlo con un equipo lleno de figuras hasta que se cruzó el Granate en el camino. En la final de la Copa Sudamericana, y tras igualar 0-0 en los 120 minutos, el equipo de Pellegrino estuvo más fino en los penales y la copa viajó a la Fortaleza. Después de eso, y en medio de un clima de tensión por la final perdida y una inicio en 2026, cerró de manera anticipada su vínculo con el club.

lanus-atletico-mineiro-partido Lanús le ganó por penales a Atlético Mineiro para alzar la Copa Sudamericana. El último que se incorporó a las víctimas de Lanús fue Felipe Luiz, quien en las últimas horas dejó de ser el técnico de Flamengo a meses de haber ganado la Copa Libertadores, el Brasilerao y haber perdido por penales la Copa Intercontinental frente el poderoso París Saint-Germain. La derrota por la Recopa Sudamericana caló tan fuerte en el equipo de Río de Janeiro, que a los días de la victoria ante Lanús despidió a su entrenador.

