28 de febrero de 2026
Atención.

Lanús recibirá hinchas de Boca en la Fortaleza: las entradas costarán ¡$90 mil!

Nicolás Russo había adelantado que Lanús le abriría las puertas de la Fortaleza a los hinchas de Boca. Se conoció que las entradas costarán $90 mil.

Lanús recibirá hinchas de Boca el próximo miércoles en la Fortaleza. 

El próximo miércoles, Lanús recibirá a Boca Juniors en la Fortaleza. Mientras el Granate celebra aún la épica conquista en el Maracaná contra Flamengo por la Recopa Sudamericana, en el Xeneize el clima está caldeado. En ese marco, habrá visitantes en la Fortaleza.

Luego del regreso de Río de Janeiro, el Presidente de Lanús, Nicolás Russo, había dicho que en comisión directiva se trataría la posibilidad de recibir hinchas visitantes en su cancha. "Hay que generar ingresos", había comentado en diálogo con la prensa.

En ese marco, en estas últimas horas se confirmó que habrá hinchas de Boca en la Fortaleza y también se conoció el precio de las entradas: serán de ¡$90 mil! Los simpatizantes Xeneizes se ubicarán en la tribuna Solito, que da al Polideportivo del club.

No es casual la reflexión de Nicolás Russo, ya que, en medio de la algarabía por la obtención de la Recopa Sudamericana, los hinchas de Lanús ya piden ir por la Copa Libertadores. Para eso, el máximo dirigente del club explicó que "la idea es mantener el plantel". En ese objetivo, es vital generar ingresos para que no sea necesario desprenderse de alguna de sus figuras.

