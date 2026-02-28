El lugar que ocupa Lanús en la tabla histórica del fútbol argentino tras la hazaña en el Maracaná

Lanús ingresó en la historia grande del fútbol argentino. Lanús a la altura de los grandes del continente.

Lanús se consagró campeón de la Recopa frente a Flamengo en el Maracaná y accedió al Top 10 de los clubes más ganadores del país. El Granate, que venció 1 a 0 al Flamengo en La Fortaleza y 3 a 2 en el tiempo extra en Brasil, ahora es el décimo más ganador junto a Newell's, con nueve estrellas cada uno.

Además, el Granate quedó a un título internacional de empatar a San Lorenzo y Vélez y dos de Estudiantes de La Plata: ganó la Copa Conmebol (1996), dos Sudamericanas (2013 y 2025) y esta Recopa Sudamericana (2026). Además, llegó a otras finales internacionales, como la Conmebol 1997, Sudamericana 2020 y Libertadores 2017, entre otras.

En la cima del ranking se mantiene Boca Juniors con 74 títulos (52 locales y 22 internacionales), seguido muy de cerca por River Plate con 72 (54+18). Más atrás aparecen Independiente con 45, Racing Club con 41 y San Lorenzo de Almagro con 22.

Lanús dentro de los 10 más ganadores de la Argentina Boca Juniors: 74 (52 locales y 22 internacionales)

River Plate: 72 (54 locales y 18 internacionales)

Independiente: 45 (25 locales y 20 internacionales)

Racing Club: 41 (33 locales y 8 internacionales)

San Lorenzo de Almagro: 22 (17 locales y 5 internacionales)

Vélez Sarsfield: 19 (14 locales y 5 internacionales)

Estudiantes de La Plata: 19 (13 locales y 6 internacionales)

Huracán: 13 (13 locales)

Rosario Central: 13 (12 locales y 1 internacional)

Newell's Old Boys: 9 (9 locales)

Lanús : 9 (5 locales y 4 internacionales)

: 9 (5 locales y 4 internacionales) Argentinos Juniors: 5 (3 locales y 2 internacionales)

Arsenal de Sarandí: 5 (3 locales y 2 internacionales)

Quilmes Atlético Club: 3 (3 locales)

Defensa y Justicia: 2 (2 internacionales)

Gimnasia y Esgrima La Plata: 2 (2 locales)

Banfield: 2 (2 locales)

Sportivo Barracas: 2 (2 locales)

Ferro Carril Oeste: 2 (2 locales)

Talleres de Córdoba: 2 (1 local y 1 internacional)

Central Córdoba: 1 (local)

Platense: 1 (local)

Chacarita Juniors: 1 (local)

Sportivo Dock Sud: 1 (local)

Patronato: 1 (local)

Colón de Santa Fe: 1 (local)

Tigre: 1 (local)

Atlanta: 1 (local)

San Martín de Tucumán: 1 (local)

Nueva Chicago: 1 (local)

Estudiantes de Buenos Aires: 1 (local)

Tiro Federal: 1 (local)

Atlético Tucumán: 1 (local)

Independiente Rivadavia: 1 (local) lanus campeon recopa Lanús a la altura de los grandes del continente. El impacto de Lanús en títulos internacionales en Sudamérica La consagración Granate en el Maracaná impacta de lleno en el ranking de títulos internacionales a nivel clubes en Sudamérica. La Argentina suma ahora 77 conquistas oficiales, manteniéndose como el país más exitoso del continente en este rubro, por encima de Brasil (66) y Uruguay (17). Este triunfo refuerza la posición de los equipos argentinos en la estadística continental.

La consagración ante Flamengo, uno de los equipos más poderosos de la región y en condición de visitante, otorga especial valor a la gesta granate. El equipo demostró solidez y carácter en una final exigente, logrando imponerse en un escenario histórico del fútbol mundial. Con esta estrella, Lanús se acerca al selecto grupo de clubes argentinos con al menos diez títulos oficiales, reafirmando su crecimiento sostenido en el plano nacional e internacional.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Lanús

Flamengo

Granate