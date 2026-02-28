sábado 28 de febrero de 2026
Escribinos
28 de febrero de 2026
Sigue creciendo.

El lugar que ocupa Lanús en la tabla histórica del fútbol argentino tras la hazaña en el Maracaná

Lanús escaló hasta puestos de privilegio en la tabla histórica del fútbol argentino, luego del título ante Flamengo por la Recopa.

Lanús ingresó en la historia grande del fútbol argentino.

Lanús ingresó en la historia grande del fútbol argentino.

Lanús a la altura de los grandes del continente.

Lanús a la altura de los grandes del continente.

Lanús se consagró campeón de la Recopa frente a Flamengo en el Maracaná y accedió al Top 10 de los clubes más ganadores del país. El Granate, que venció 1 a 0 al Flamengo en La Fortaleza y 3 a 2 en el tiempo extra en Brasil, ahora es el décimo más ganador junto a Newell's, con nueve estrellas cada uno.

Además, el Granate quedó a un título internacional de empatar a San Lorenzo y Vélez y dos de Estudiantes de La Plata: ganó la Copa Conmebol (1996), dos Sudamericanas (2013 y 2025) y esta Recopa Sudamericana (2026). Además, llegó a otras finales internacionales, como la Conmebol 1997, Sudamericana 2020 y Libertadores 2017, entre otras.

Lee además
Mauricio Pellegirno aparece en la danza de nombres de River.
Candidato impensado.

Mauricio Pellegrino, en la mira de River: ¿qué pasará con el DT de Lanús?
Lanús logró un triunfo histórico ante Flamengo en el Maracaná.
Maracanazo granate.

Lanús hizo historia ante Flamengo y se quedó con la Recopa

En la cima del ranking se mantiene Boca Juniors con 74 títulos (52 locales y 22 internacionales), seguido muy de cerca por River Plate con 72 (54+18). Más atrás aparecen Independiente con 45, Racing Club con 41 y San Lorenzo de Almagro con 22.

Lanús dentro de los 10 más ganadores de la Argentina

  • Boca Juniors: 74 (52 locales y 22 internacionales)
  • River Plate: 72 (54 locales y 18 internacionales)
  • Independiente: 45 (25 locales y 20 internacionales)
  • Racing Club: 41 (33 locales y 8 internacionales)
  • San Lorenzo de Almagro: 22 (17 locales y 5 internacionales)
  • Vélez Sarsfield: 19 (14 locales y 5 internacionales)
  • Estudiantes de La Plata: 19 (13 locales y 6 internacionales)
  • Huracán: 13 (13 locales)
  • Rosario Central: 13 (12 locales y 1 internacional)
  • Newell's Old Boys: 9 (9 locales)
  • Lanús: 9 (5 locales y 4 internacionales)
  • Argentinos Juniors: 5 (3 locales y 2 internacionales)
  • Arsenal de Sarandí: 5 (3 locales y 2 internacionales)
  • Quilmes Atlético Club: 3 (3 locales)
  • Defensa y Justicia: 2 (2 internacionales)
  • Gimnasia y Esgrima La Plata: 2 (2 locales)
  • Banfield: 2 (2 locales)
  • Sportivo Barracas: 2 (2 locales)
  • Ferro Carril Oeste: 2 (2 locales)
  • Talleres de Córdoba: 2 (1 local y 1 internacional)
  • Central Córdoba: 1 (local)
  • Platense: 1 (local)
  • Chacarita Juniors: 1 (local)
  • Sportivo Dock Sud: 1 (local)
  • Patronato: 1 (local)
  • Colón de Santa Fe: 1 (local)
  • Tigre: 1 (local)
  • Atlanta: 1 (local)
  • San Martín de Tucumán: 1 (local)
  • Nueva Chicago: 1 (local)
  • Estudiantes de Buenos Aires: 1 (local)
  • Tiro Federal: 1 (local)
  • Atlético Tucumán: 1 (local)
  • Independiente Rivadavia: 1 (local)
lanus campeon recopa
Lanús a la altura de los grandes del continente.

Lanús a la altura de los grandes del continente.

El impacto de Lanús en títulos internacionales en Sudamérica

La consagración Granate en el Maracaná impacta de lleno en el ranking de títulos internacionales a nivel clubes en Sudamérica. La Argentina suma ahora 77 conquistas oficiales, manteniéndose como el país más exitoso del continente en este rubro, por encima de Brasil (66) y Uruguay (17). Este triunfo refuerza la posición de los equipos argentinos en la estadística continental.

La consagración ante Flamengo, uno de los equipos más poderosos de la región y en condición de visitante, otorga especial valor a la gesta granate. El equipo demostró solidez y carácter en una final exigente, logrando imponerse en un escenario histórico del fútbol mundial.

Con esta estrella, Lanús se acerca al selecto grupo de clubes argentinos con al menos diez títulos oficiales, reafirmando su crecimiento sostenido en el plano nacional e internacional.

Temas
Seguí leyendo

Mauricio Pellegrino, en la mira de River: ¿qué pasará con el DT de Lanús?

Lanús hizo historia ante Flamengo y se quedó con la Recopa

La racha que mantuvo Lanús con su consagración ante Flamengo por la Recopa Sudamericana

 Russo sacó pecho con Lanús: "Le ganamos al Real Madrid de Sudamérica"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Andes se quiere abrazar a su primer triunfo.
Prueba de fuego.

Los Andes recibe a Defensores de Belgrano en busca de su primera victoria

Las más leídas

Te Puede Interesar

Juanicar se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.  video
Unas fichas.

Brilló en una película y se sumó a Gran Hermano Generación Dorada