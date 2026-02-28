Los Andes recibe a Defensores de Belgrano en busca de su primera victoria

Luego de sumar dos empates en las primeras dos fechas, Los Andes buscará conseguir este sábado su primer triunfo de la temporada cuando, desde las 17, reciba al siempre difícil Defensores de Belgrano por la fecha 3 de la Primera Nacional .

El Milrayitas viene de igualar 1-1 con Ciudad de Bolívar en condición de visitante y afrontará este compromiso con la necesidad de obtener los tres puntos para cortar la sequía y empezar a escalar posiciones en la zona A.

Sin embargo, la parada no será sencilla. Enfrente estará un equipo que transita un presente similar, con dos empates y sin ninguna victoria en el 2026, y se presentará en Lomas de Zamora con la ilusión de llevarse la victoria.

La realidad de ambos equipos augura un desarrollo duro, parejo y disputado en la mitad de la cancha, en el que la efectividad en ambas áreas será clave para ganar el encuentro en el estadio Eduardo Gallardón .

Los Andes, con un cambio obligado y una duda

El entrenador Leonardo Lemos no realizará demasiados retoques respecto al último partido y sólo se prevé un cambio obligado por la expulsión de Julián Navas, quien recibió dos fechas de suspensión. En su lugar jugaría Aaron Sandoval.

Sebastián López es uno de los futbolistas más de experimentados del plantel de Lomas. Sebastián López vuelve a estar a disposición en Los Andes.

La única duda está en el arco, ya que Sebastián López se recuperó de la lesión que lo marginó de los primeros partidos y aparece dentro de los concentrados. Sin embargo, Javier Bustillos respondió bien en los dos partidos que le tocó y podría seguir como el titular.

El estadio Eduardo Gallardón tendrá una visita especial

Fabián Nardozza, actual entrenador de Defensores de Belgrano, es muy querido por las calles de Lomas, ya que dejó un grato recuerdo, y por eso será bien recibido por la parcialidad local.

En su paso por el club, entre 2014 y 2015, el club logró el ascenso a la Primera Nacional con un equipo que todavía hoy es recordado, con figuras como Maximiliano Gagliardo, Daniel Franco (hoy otra vez en el Milrayitas), Fernando Lorefice, Diego Galeno, el Chipi Vera y Alejandro Noriega, entre otros.

Justamente, en el partido de esta tarde, Franco y Nardozza se reencontrarán en el estadio Eduardo Gallardón, donde hace 12 años se coronaron campeones.

Posibles formaciones

Los Andes: Javier Bustillos; Sandoval, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matías Gómez; Mario Galeano y Mauricio Asenjo.

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Diego Magallanes, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra, Sergio Sánchez; Brian Gómez, Ignacio Gutiérrez, Agustín Benítez, Patricio Moyano; Enzo González y Ezequiel Aguirre.

Arbitro: Wenceslao Meneses

Cancha: Los Andes

Hora: 17

TV: LPF Play.