Gabriel Cañete analizó el choque de Los Andes con Defensores de Belgrano: "Nos falta un poco..."

Los Andes no pudo sumar de a tres en dos fechas disputadas de la Primera Nacional . El conjunto Milrayitas sumó dos empates en sus primeras presentaciones en el campeonato, ante Almirante Brown como local y Ciudad Bolívar en condición de visitante.

Este sábado desde las 17 recibirá a Defensores de Belgrano en Lomas de Zamora, donde buscará su primera victoria en el torneo de la Primera Nacional. El Milrayitas quedó en deuda en sus primeras presentaciones y ahora necesita sumar de a tres ante su gente.

Nuevos horizontes. Los Andes cedió a uno de los juveniles de la cantera Milrayitas a Uruguay

Uno de los jugadores más representantivos de Los Andes fue el encargado de señalar los puntos a mejorar por el equipo. El empate con sabor a derrota ante Ciudad Bolívar, todavía es parte de la bronca y la amargura que sigue masticando el plantel. De todos modos, Leonardo Lemos junto a su cuerpo técnico estuvieron configurando el diagrama para que Los Andes pueda quedarse con un triunfo necesario en casa.

"Creo que a pesar de que nos empataron sobre el final, sumar sirve. Lo pagamos caro con una desatención ante Ciudad Bolívar, nosotros sentimos la obligación de siempre salir a ganar. Ya estuvimos analizando en qué fallamos y ahora contra Defensores los tres puntos se tienen que quedar en casa", aseguró el mediocampista de 27 años de edad.

Asimismo, sostuvo: "Tratamos siempre de llevar adelante el ritmo de los partidos. Nos falta un poco manejar más la pelota y que el rival tenga que correr detrás de ella".

Cañete tuvo un partido accidentado ante Ciudad Bolívar, ya que en un tumulto terminó con un ojo inflamado y un fuerte dolor en la cadera. Por lo tanto, es duda para jugar ante Defensores de Belgrano.

cañete Cañete busca ser protagonista con Los Andes en la Primera Nacional.

El cariño especial de Gabriel Cañete por Los Andes

El mediocampista central llegó en silencio en 2021 de la mano de Sebastián Salomón, que lo conocía de Lanús, y rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas destacados del equipo en esa temporada.

A fuerza de buenas actuaciones, el chico formado en las inferiores del Granate se ganó el cariño de los hinchas y terminó siendo uno de los mejores del año. Pese a eso, Los Andes no lo pudo retener y al año siguiente se marchó a Boca Unidos de Corrientes.

Su estadía afuera de Lomas duró un año, ya que en 2023 regresó al club para iniciar su segundo ciclo, y nuevamente fue uno de los destacados del equipo. Cuando finalizó esa temporada lo vino a buscar Deportivo Riestra, y otra vez se fue en busca de una oportunidad en la Primera División. Sin embargo, en el Malevo duró seis meses, ya que el sueño de ascender con Los Andes fue más fuerte.

El sueño cumplido con Los Andes

Cañete decidió regresar en el mercado de pases de invierno del 2024, justamente después de que el equipo de Fernando Ruiz ganara el Torneo Apertura, en busca un sueño: ascender con esta camiseta. Ese objetivo lo cumplió en diciembre del 2024 y en la última temporada, en el regreso del Milrayitas a la segunda categoría, fue uno los pilares del equipo de Leonardo Lemos que estuvo cerca de clasificar al Reducido.

Por eso, para cuidar su patrimonio y a pesar de tener contrato, Los Andes le mejoró el vínculo a Cañete, que renovó hasta diciembre del 2027, con la ilusión de colocar al equipo en los primeros planos de la Primera Nacional. El último año disputó 31 partidos, de los cuales fue titular en 22.