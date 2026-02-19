jueves 19 de febrero de 2026
Nuevas promesas.

Los Andes y Temperley, otra vez en la Selección Argentina

El Milrayitas y el Gasolero tendrán representante en una nueva semana de entrenamiento de la Sub-17 del Ascenso el predio de Ezeiza.

Los Andes y Temperley vuelven a decir presente en una convocatoria de la Selección Argentina, esta vez en la Sub-17 del Ascenso, con las citaciones del mediocampista del Milrayitas Leandro Alegre y los futbolistas del Gasolero Joel Abregú, Joaquín Albornoz y Santiago Fernández Machuca.

Los cuatro futbolistas fueron elegidos por el entrenador Claudio Gugnali para formar parte de una nueva semana de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, y deberán presentarse martes y miércoles para trabajar bajo las órdenes del histórico ayudante de Alejandro Sabella de cara a los próximos compromisos del combinado nacional.

Para Alegre, mediocampista de Los Andes, como Fernández Machuca, volante del Gasolero, ésta será su primera convocatoria en la Selección Nacional, mientras que será la segunda para los arqueros Abregú y Albornoz, quienes ya se vistieron de celeste y blanco en otras oportunidades.

Actualmente, Alegre forma parte del plantel que comanda Leonardo Lemos y es una de las grandes promesas que tiene el club de Lomas de Zamora dentro de sus filas. “Es un jugador con muchas condiciones, que tiene cosas distintas al resto”, había definido tiempo atrás el coordinador de inferiores de Los Andes, Sergio Benet, en diálogo con La Unión.

Temperley suma por triplicado

En esta oportunidad, el Gasolero agregó un nuevo futbolista a la lista de convocados con la citación de Fernández Machado, quien tuvo una semana perfecta, ya que hoy, además, participó por primera vez de un entrenamiento con el plantel profesional.

juveniles de temperley en la seleccion argentina

Fernández, que el año pasado se destacó en séptima división y es una de las promesas del club, estará acompañado en esta experiencia en la Selección Argentina junto a los arqueros Joel Abregú y Joaquín Albornoz, otras dos promesas de la cantera celeste.

Fernández y Albornoz realizaron la pretemporada de Reserva bajo las órdenes de Guillermo De Lucca, mientras que Abregú estuvo trabajando con el primer equipo durante la pretemporada realizada con miras a la actual Primera Nacional.

