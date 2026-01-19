La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Se confirmó en forma oficial que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos que disputará la Selección Argentina durante el Mundial 2026 , que se diputará en forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio.

El anuncio oficial sobre la TV Pública y Radio Nacional fue realizado este lunes a través de un mensaje difundido en sus redes sociales por el ministro el Interior Manuel Adorni .

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”, expresó Adorni en su cuenta oficial de X.

Además, Manuel Adorni remarcó que los derechos de transmisión se obtuvieron mediante un acuerdo comercial, por lo que no implicarán gastos provenientes de los impuestos. “Para todos, sin usar la plata de todos”, señaló.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 en la TV Pública

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio y contará con la participación de 48 selecciones. La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 bajo la conducción de Lionel Scaloni.

El debut del conjunto albiceleste será el martes 16 de junio a las 22, cuando enfrente a Argelia en el Kansas City Stadium. Luego, jugará su segundo partido el lunes 22 de junio a las 14 frente a Austria en el Dallas Stadium, mismo escenario en el que cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa ante del partido ante Panamá. La TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Por su parte, el partido inaugural del Mundial se disputará el jueves 11 de junio a las 16, con el cruce entre México y Sudáfrica en el histórico estadio Azteca.