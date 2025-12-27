El día que la Selección Argentina casi le arruina el cumpleaños a Laurita Fenández

Laurita Fernández recordó una anécdota.

El inolvidable 18 de diciembre de 2022, el día que la Selección Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar, quedó grabado en todos los corazones pero para Laurita Fernández tuvo, además, un condimento extra, debido a que fue su cumpleaños.

Laurita Fernández decidió pasar ese día especial en familia, siguiendo el partido de la Selección Argentina. En ese contexto, la actriz protagonizó una escena tan dramática como divertida, que con el tiempo terminó convirtiéndose en una anécdota desopilante de la Copa del Mundo.

Laurita Fernández recordó su anécdota con la Selección Argentina “¡No sabés lo que pasó! Yo estaba acá en casa viendo el partido con mi familia, mientras comíamos una picada, y cuando los franceses empezaron a meter goles, yo me acuerdo de irme en el entretiempo a tirarme al pasto y decir: ‘Dios, yo no te pido nada, solo te pido como regalo de cumpleaños que gane Argentina y que Messi meta un gol’”, relató en la revista Gente.

Laurita Fernández habló de la maternidad. Laurita Fernández y su historia con la Selección Argentina.

Y siguió: “Me encontré tirada en el pasto rogando y decía: ‘Si no, va a ser el peor cumpleaños de mi vida, no podemos perder esta final’. Una exagerada total”, recordó.

