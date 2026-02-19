Se reprogramaron los horarios de Banfield, Temperley y Los Andes

Banfield, Temperley y Los Andes sufieron cambios de horario para sus partidos del fin de semana.

Debido al paro general convocado para este jueves por la Confederación General del Trabajo (CGT), los encuentros que debían disputar el próximo fin de semana Banfield, Los Andes y Temperley sufrieron alteraciones en el cronograma de las fechas correspondientes a la Liga Profesional y Primera Nacional.

Todo este cambio surge a partir de que la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) se adhiere al paro y por ello los primeros partidos que sufrieron modificaciones fueron los de este jueves para la Liga Profesional. Su participación en la medida complica las áreas clave para el desarrollo de espectáculos con público, como el control de accesos, la validación y venta de entradas, la seguridad interna y las tareas operativas. De esta manera, se reprogramaron los partidos de la sexta fecha del Torneo Apertura.

Qué pasó con los encuentros que debían disputar Banfield y Lanús Cuatro encuentros habían sido programados por la Liga Profesional, que decidió nuevos días y horarios para los distintos compromisos. En primer lugar, Defensa y Justicia ante Belgrano en Florencio Varela pasará al viernes a las 17.15, con Estudiantes de La Plata-Sarmiento de Junín adelantándose un cuarto de hora. También pasó al viernes a las 20 Instituto de Córdoba ante Atlético Tucumán. Por otro lado, el duelo entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda se jugará el sábado a las 17, y se atrasa el partido de Banfield-Newell's para las 19.15 en el Florencio Sola.

Finalmente, #Banfield recibirá a Newell's el sábado 21 de febrero a las 19:15hs. (estaba programado a las 17hs). https://t.co/Kuq06u0j48 — Club A. Banfield (@CAB_oficial) February 18, 2026 El que más complicaciones representa es el de San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro, dado que desde el Ministerio de Seguridad de CABA no aceptan que se juegue el viernes, porque Boca juega de local ante Racing, ni el sábado, ya que Deportivo Riestra recibirá a Huracán en el Guillermo Laza. De esta manera, quedará para el domingo a las 17, lo que abre un alerta en el Ciclón, dado a que por la séptima jornadajugará el martes ante Instituto, también de local a las 18 y quedó para las 19.15. Además, se atrasará 45 minutos el Vélez ante River y Unión ante Aldosivi media hora.

Por otro lado, también debe jugar Lanús pero por la Recopa Sudamericana: el Granate no sufrirá modificaciones y podrá recibir este jueves a Flamengo en el Estadio Néstor Díaz Pérez con total normalidad. Su duelo ante Argentinos por la sexta fecha nunca fue programado dado que el Bicho ya disputó su compromiso internacional por el repechaje de la Copa Libertadores. Por estar abocados a duelos internacionales en la misma semana, postergaron su encuentro de la sexta fecha. También hubo cambios para Los Andes y Temperley en la Primera Nacional Además, los encuentros que deben disputar Los Andes y Temperley en la segunda categoría del fútbol argentino también sufrieron alteraciones. El Milrayitas debía chocar ante Ciudad de Bolívar el domingo a las 18 y el duelo fue reprogramado para las 17, mientras que Temperley recibe a Agropecuario el mismo domingo y en principio el encuentro estaba programado para las 19 y fue atrasado para las 20 en el Alfredo Beranger. Embed EL AÑO ARRANCA EN CASA



Volvemos a encontrarnos con nuestra gente, nuestros colores y esa mística única que tiene jugar en el barrio pic.twitter.com/JGtvX1iNeD — Club A. Temperley (@TemperleyOK) February 19, 2026

