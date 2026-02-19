Para el Gobierno de Javier Milei, "no se puede evaluar" el paro nacional de la CGT

Una postal del paro nacional impulsado por la CGT contra la reforma laboral.

“Es un paro nacional forzado por la falta de transporte público, no se puede evaluar”. Ese es uno de los diagnósticos que hacen en el gobierno de Javier Milei sobre la huelga nacional que lanzó la CGT y otras centrales obreras.

En línea con las criticas que lanzó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contra la dirigencia gremial de la calle Azopardo, en la Casa Rosada señalaron que no hay manera de calcular si el paro fue masivo o no debido a la huelga que instrumentó la Unión Tranviaria Automotor (UTA), La Fraternidad y La Unión Ferroviaria, los sindicatos que nuclean a los trabajadores de colectivos y trenes.

Por otro lado, en el oficialismo ven que este paro, además, expuso a la “casta sindical”, en referencia a la CGT, que impidió que miles de personas acudan a su lugar de trabajo. De hecho, en las pantallas de aeropuertos de todo el país se pudo leer “La casta sindical, que se niega a perder privilegios, hoy te impide volar”.

La otra cara del paro nacional de la CGT Desde el entorno de uno de los ministros aportaron ante la Agencia Noticias Argentinas, a a modo de conclusión, que la medida de acción no alteró ningún plan de trabajo que se desarrolló en la jornada. Ni siquiera en el Congreso, lugar en el que se llevó a cabo una de las manifestaciones sindicales de relevancia encabezadas por ATE y la Federación Aceitera. Todas las reuniones pautadas se realizaron “con total normalidad”.

Por la mañana, Adorni había dicho que el paro es “perverso” porque ”si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar, no podés hacerlo. No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa, y cómo no van a tener esa imagen si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”. “Hay mucha gente en la calle. Tuvieron que parar el transporte para ocultar el fracaso de la convocatoria”, aseveró.

