La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: "Argentina estará paralizada"

En conferencia de prensa, la CGT confirmó el paro de 24 horas contra la reforma laboral.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, junto a los otros dos cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), brindaron una conferencia de prensa, en la que aseguraron que “no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.

“Estamos en una situación sociolaboral complicada: el empleo ha caído con 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y FATE es un ejemplo de eso porque hoy cerró y dejó a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos. Cada día se pierden 400 trabajos formales y en estos dos años quedaron 21.000 pymes en el camino. Al mismo tiempo, el endeudamiento familiar crece porque llegan a fin de mes y no alcanza, tanto por la pérdida del poder adquisitivo como por las paritarias pisadas.”, indicó el secretario general.

Asimismo, indicaron que el proyecto del Ejecutivo “tiene contradicciones” porque asegura que “vienen a modernizar, pero no hablan de tecnología ni de inteligencia artificial” porque, incluso, elimina la Ley de Teletrabajo: “Dejan afuera a los trabajadores de las aplicaciones y profundizan a los monotributistas, sacándolos de poder tener su relación de dependencia”, añadió Sola.

“Nos opusimos en todos los ámbitos: con senadores, en Diputados, con las grandes empresas y con el Ejecutivo Nacional diciéndoles que (la iniciativa) tiene todos los problemas para ser llevada adelante. Pusimos en la mesa un proyecto de un nuevo contrato social y en 2023 se lo entregamos a todos los candidatos a president”, planteó.

Y cerró: "Una y otra vez reclamamos diálogos constructivos y nunca tuvimos respuesta al diálogo. Hicimos 12 movilizaciones, tres paros y hoy llamamos a la reflexión y a la responsabilidad política de los diputados que van a votar, porque es ahí donde se dirime. La solución es política porque el responsable es el Ejecutivo”.

No habrá transporte

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó su adhesión a la medida convocada por la CGT. "Garantizamos el paro total de los medios de pasajeros", anunciaron desde ese sector. En este contexto, el día de la huelga se verán afectados los servicios de colectivos, trenes, taxis y vuelos.

"En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte. Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento!", añadieron en un comunicado.

La reacción de Javier Milei ante el anuncio del paro nacional

Tras el anuncio de un paro de 24 horas por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) este mediodía, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales con un enigmático mensaje.

“Conspiranoico yo? Fin,”, fue el mensaje que el mandatario difundió en su cuenta oficial de la red social X.

¿Partidos suspendidos por el paro nacional?

Los partidos de este jueves, jornada en la que estaban previstos cuatro partidos del Torneo Apertura además del encuentro de ida entre Lanús y Flamengo de Brasil por la Recopa Sudamericana, se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicho paro, los clubes ya analizan la posibilidad de que finalmente se posterguen todos los partidos que habían sido programados para este jueves.