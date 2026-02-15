domingo 15 de febrero de 2026
Escribinos
15 de febrero de 2026
Alarmante.

Hay casi 22 mil empresas menos durante el Gobierno de Javier Milei

Un informe preocupante arrojó como resultado que, desde que asumió en el Gobierno Javier Milei, hay casi 22 mil empresas menos en la Argentina.

Hay casi 22 mil empresas menos desde que asumió Javier Milei.&nbsp;

Hay casi 22 mil empresas menos desde que asumió Javier Milei. 

En lo que va del Gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892. Y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores. Y disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados.

Lee además
La reforma laboral de Javier Milei ya tiene media sanción: qué pasa si Diputados la aprueba.
En marcha.

La reforma laboral ya tiene media sanción: qué pasa si Diputados la aprueba
Kicillof: Desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos.
Cuestionamiento.

Kicillof aseguró que "desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos"

Una conclusión del Informe de Trabajo es que una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto.

Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad en este marco de la economía argentina.

Temas
Seguí leyendo

La reforma laboral ya tiene media sanción: qué pasa si Diputados la aprueba

Kicillof aseguró que "desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos"

Piden detener a un lomense que participó de la protesta por la reforma laboral

Milei denunciará por "terrorismo" a quienes protestaron contra la reforma laboral

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ricky Martin volverá a la Argentina. 
Confirmado.

Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril: lo que se sabe hasta ahora