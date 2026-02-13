viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026
Acusación del Gobierno.

Piden detener a un vecino de Lomas de Zamora que participó de la protesta por la reforma laboral

La Policía lo identificó a través de las cámaras de televisión. Tiene 33 años y es oriundo de Lomas. La ministra de Seguridad solicitó su detención.

Protesta contra la reforma laboral en el Congreso de la Nación.

El miércoles por la tarde, miles de personas se concentraron en la puerta del Congreso Nacional para manifestarse contra el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado. Con gases lacrimógenos, disparos de balas de goma y camiones hidrantes, la Policía Federal avanzó en la represión de la multitud que protestaba en las calles.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a 24 personas en total, pero buscan a más implicados. A través de las cámaras de seguridad, lograron identificar a cuatro manifestantes más, y uno de ellos es de Lomas de Zamora.

Quién es el vecino de Lomas de Zamora buscado por la Justicia

patricio castellan
Patricio Castellán, vecino de Lomas de Zamora señalado por el Gobierno.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comunicó la identificación de cuatro sospechosos que habrían arrojado elementos contundentes a la Policía. Entre ellos está Patricio Hernán Castellán, de 33 años y oriundo de Lomas.

Según los registros de la Policía Federal, el hombre es comerciante y vende artículos de talabartería y regionales. Además, se dedica a la reparación de autos y motos. Él, junto a otros tres manifestantes, está en la mira del Gobierno por haber estado presuntamente implicado en la protesta.

Los otros sospechosos buscados son Matías Enzo Roldán, de 27 años, oriundo de Tucumán; Denis Alejandro Figueredo, de 20 años y vecino de Ciudad Evita; y Federico Alberto Mazzagalli, de 42 años y domiciliado en Caballito.

Ejes principales de la reforma laboral de Javier Milei

Represión de la Policía durante las protestas por la reforma laboral.

La iniciativa propone una revisión integral del marco laboral actual. Pretende modificar las indemnizaciones; crear un “Fondo de Cese Laboral” mediante convenios colectivos; reducir contribuciones en las cargas patronales para fomentar la contratación formal; e introducir la figura de “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional.

También se incorpora un “banco de horas” como un nuevo sistema de flexibilidad horaria que permite compensar excesos de jornada en días posteriores, en lugar de abonar horas extras.

Otro de los puntos más polémicos tiene que ver con la potestad del empleador de pagar sólo el 75% del sueldo en caso de que un trabajador sufra alguna enfermedad o bien el 50% en caso de una lesión fuera de su horario laboral.

Ocurrió en la barrera de Boedo, a metros de la estación de Lomas de Zamora.
Terrible.

Se arrojó al paso del tren en Lomas: fue el segundo accidente en la semana

Patricio Castellán, el vecino de Lomas de Zamora acusado de provocar disturbios en el Congreso.
Se defendió.

Habló el vecino de Lomas acusado por el gobierno: "Yo no tiré ninguna bomba"