Piden detener a un vecino de Lomas de Zamora que participó de la protesta por la reforma laboral

Protesta contra la reforma laboral en el Congreso de la Nación.

El Ministerio de Seguridad de la Nación busca a un vecino de Lomas de Zamora que habría participado de la masiva protesta contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei .

El miércoles por la tarde, miles de personas se concentraron en la puerta del Congreso Nacional para manifestarse contra el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado. Con gases lacrimógenos, disparos de balas de goma y camiones hidrantes , la Policía Federal avanzó en la represión de la multitud que protestaba en las calles .

Violencia institucional. Fuerte represión a manifestantes contra la reforma laboral en el Congreso

Críticas. Axel Kicillof sobre la reforma laboral: "Es el proyecto de la dictadura"

Las fuerzas de seguridad detuvieron a 24 personas en total, pero buscan a más implicados. A través de las cámaras de seguridad, lograron identificar a cuatro manifestantes más, y uno de ellos es de Lomas de Zamora.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comunicó la identificación de cuatro sospechosos que habrían arrojado elementos contundentes a la Policía. Entre ellos está Patricio Hernán Castellán, de 33 años y oriundo de Loma s.

Según los registros de la Policía Federal, el hombre es comerciante y vende artículos de talabartería y regionales. Además, se dedica a la reparación de autos y motos. Él, junto a otros tres manifestantes, está en la mira del Gobierno por haber estado presuntamente implicado en la protesta.

Los otros sospechosos buscados son Matías Enzo Roldán, de 27 años, oriundo de Tucumán; Denis Alejandro Figueredo, de 20 años y vecino de Ciudad Evita; y Federico Alberto Mazzagalli, de 42 años y domiciliado en Caballito.

Ejes principales de la reforma laboral de Javier Milei

represión en la reforma laboral. Represión de la Policía durante las protestas por la reforma laboral.

La iniciativa propone una revisión integral del marco laboral actual. Pretende modificar las indemnizaciones; crear un “Fondo de Cese Laboral” mediante convenios colectivos; reducir contribuciones en las cargas patronales para fomentar la contratación formal; e introducir la figura de “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional.

También se incorpora un “banco de horas” como un nuevo sistema de flexibilidad horaria que permite compensar excesos de jornada en días posteriores, en lugar de abonar horas extras.

Otro de los puntos más polémicos tiene que ver con la potestad del empleador de pagar sólo el 75% del sueldo en caso de que un trabajador sufra alguna enfermedad o bien el 50% en caso de una lesión fuera de su horario laboral.