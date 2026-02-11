Axel Kicillof señaló que la reforma laboral "es el proyecto de la dictadura"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , sostuvo que este proyecto de reforma laboral es el mismo que intentó i mponer la dictadura militar durante los '70.

"Priva a todos los trabajadores de tener derechos", sintetizó el mandatario y como contrapartida, aseguró que el peronismo puede hacer una verdadera actualización laboral que otorgue derechos a los nuevos trabajadores como los de repartos y aplicaciones.

"Dicen que es difícil despedir con las leyes de hoy. Tenemos 270 mil despidos con las leyes de hoy. ¿Qué carajo están diciendo? Facilitar los despidos no acelera las contrataciones. No hay contrataciones porque hay un programa económico horrible. Con estas mismas leyes laborales nosotros tuvimos muchos más empleos y condiciones. No es un problema de normativa laboral", manifestó Kicillof.

El mandatario bonaerense explicó que en los años que hubo doble indemnización, como a partir de 2005, se duplicó la creación de puestos de trabajo. "Esto quiere decir que la creación de empleos depende de los programas económicos", enfatizó el funcionario, quien además alertó que en su redacción original la Reforma Laboral quitaba recursos a las provincias mediante la baja de la coparticipación por la reducción del impuesto a las ganancias a las empresas.

La reforma laboral como "modernización"

Kicillof apuntó contra el proyecto en general y señaló que "es una cargada, una burla, llamarlo modernización laboral" ya que "destruye las vacaciones, las horas extras, el propio derecho a huelga, y todo con la falsa premisa de que es difícil despedir". En esa línea, sostuvo que existe un problema de falta de formalidad laboral donde la gente "no tiene protecciones, no tiene aguinaldo ni vacaciones" y que lo importante es "atacar esa realidad".

“Desde que llegó Milei se pierde un empleo cada 4 minutos y cierran 30 empresas por día”, remarcó enfáticamente el gobernador bonaerense, y agregó: “El 72% de los trabajadores -formales e informales- gana menos de un millón de pesos; eso es lo que hay que atacar”. Mientras que, en diálogo con El Destape 1070, el gobernador de Buenos Aires aseguró que dirá presente en la marcha de este miércoles y llamó a movilizar contra la ley. nstrucción, hay que plantear otro camino”, cerró.