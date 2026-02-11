La CGT y las dos CTA encabezan una marcha contra la reforma laboral

La CGT, las CTA, ATE, docentes y la oposición, contra la reforma laboral de Javier Milei.

En el caso de la CGT , los gremios del transporte harán un cese de tareas desde las 13 pero sin paralización total para garantizar que los afiliados vayan a la marcha, convocada para las 14.30 en la Plaza del Congreso.

Al Congreso. La UOM también convocó a parar el miércoles: sólo falta que llame la CGT

Tensión. ATE convoca a "parar igual" contra la reforma laboral aunque no haya convocatoria de la CGT

Por su parte, los gremios de las CTA y ATE también harán mañana un paro de 24 horas: se trata de una medida que la CGT se guardó para más adelante, cuando el proyecto avance en su camino legislativo y pase a tratarse en la Cámara de Diputados, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

“No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle”, expresó la central obrera en su convocatoria.

En tanto, espacios políticos opositores al gobierno de Javier Milei también se sumarán a la marcha, entre ellos la agrupación La Cámpora y partidos de izquierda.

En las horas previas, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, jefe del sindicato de estatales de UPCN, afirmó que la central obrera apunta a “neutralizar” la reforma laboral mediante modificaciones a los puntos del proyecto que perjudican a los trabajadores y a los gremios.

El referente cegetista dijo que el texto fue elaborado “con un criterio antisindical” y no para “generar empleo”, además de que “ataca la estructura de los gremios intentando generar un desfinanciamiento de las organizaciones sindicales”.

El mensaje de ATE a los gobernadores y la campaña de la CGT

“Los gobernadores que avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”, advirtió, por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien insistió en reclamarle a los mandatarios provinciales que “tienen que dejar de especular y comenzar a defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios”.

“No pueden malversar el voto popular. Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de desaparecer”, completó Aguiar.

En ese marco, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, que integra la CGT, inició este fin de semana una publicidad aérea en Mar del Plata y el Partido de la Costa para alertar a los trabajadores sobre “la regresiva reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en alianza con gobernadores y legisladores”.

Una medida similar dispuso también la Confederación de Sindicatos Industriales de la Republica Argentina (CSIRA) al lanzar una nueva campaña de comunicación para advertir sobre “el impacto de la reforma laboral en los trabajadores”.