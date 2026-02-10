ATE convoca a "parar igual" contra la reforma laboral aunque no haya convocatoria de la CGT

ATE convoca a los trabajadores a rechazar la reforma laboral con un paro aún sin convocatoria de la CGT.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) ratificó su paro de 24 horas para el miércoles con movilización al Congreso en demanda a los senadores para que rechacen el proyecto de reforma laboral de Javier Milei, con lo que llamó a los trabajadores a “parar igual” aunque la CGT no haya convocado a una huelga general.

Tras un plenario de delegados, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “hay que parar igual. Aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad. Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica”, aclaró.

Para Aguiar, “sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga”, señaló el dirigente estatal en un comunicado.

El mensaje de ATE para este miércoles

En este marco, el referente de ATE apuntó: “Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”.

“Los senadores debieran defender los intereses del pueblo y no ser los levantamanos de cuatro o cinco grandes empresarios. Si la reforma se aprueba, habremos retrocedido más de cien años”, concluyó Aguiar.

Más rechazos a la reforma laboral de Javier Milei

Los gremios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron un cese de tareas para el miércoles desde las 13, aunque sin un paro total, para que sus trabajadores participen de la marcha al Congreso contra la reforma laboral del Gobierno.

La medida incluye a sindicatos como Camioneros, Aeronáuticos y Portuarios, pero no a los choferes de colectivos de la UTA, gremio que no forma parte de la CATT, aunque la organización que conduce Roberto Fernández afronta un conflicto salarial en el interior y podría frenar ese día la circulación de unidades fuera del AMBA si el martes no les depositan los sueldos adeudados.

Con el objetivo de garantizar la participación de los trabajadores en la movilización, desde la CATT adelantaron que realizarán un cese de actividades en el sector aéreo, marítimo, portuario y en los subterráneos, se detalló en un comunicado. La entidad advirtió que este proyecto del oficialismo “constituye una reforma regresiva”, ya que “avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de décadas de lucha”.

FUENTE: nota.texto7