Reforma laboral: la UOM presiona a la CGT y convocó a un paro total para el miércoles.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) decidió realizar un paro y movilización al Congreso para el miércoles próximo, en protesta contra la reforma laboral de Javier Milei. La decisión se conoció poco después de que la Confederación General de Trabajadores (CGT) determine que no hará un paro general sino que solo marchará el miércoles 11 de febrero cuando se trate la reforma en la Cámara de Senadores.
Al poco tiempo de conocerse que la cúpula cegetista se negó a un paro de actividades, el sindicato que reúne a los obreros metalúrgicos convocó a un cese de tareas desde las 10 horas del miércoles próximo y una movilización al Congreso.
La medida contra la reforma laboral
La medida del gremio conducido por Abel Furlán se da mientras el sector continúa reclamando la homologación oficial del acuerdo paritario, una situación que eleva la tensión entre el sindicato, las cámaras empresarios y el Gobierno Nacional.
Este viernes, el Consejo Directivo de la CGT definió que el plan de lucha contra la reforma laboral mileísta solo tendrá una marcha hacia el Congreso el día que se trate la iniciativa en el Senado. Fue el cotitular de la central obrera Jorge Sola, quien confirmó que la resolución final fue movilizar con una marcha "multitudinaria y contundente a partir del mediodía", que terminará en una concentración en la Plaza de los Dos Congresos a las 15.