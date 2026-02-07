sábado 07 de febrero de 2026
7 de febrero de 2026
Al Congreso.

Reforma laboral: la UOM presiona a la CGT y convocó a un paro total para el miércoles

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) decidió realizar un paro y movilización contra la reforma laboral mientras que la CGT aún permanece pasiva.

Al poco tiempo de conocerse que la cúpula cegetista se negó a un paro de actividades, el sindicato que reúne a los obreros metalúrgicos convocó a un cese de tareas desde las 10 horas del miércoles próximo y una movilización al Congreso.

La CGT se reúne para definir el plan en rechazo a la reforma laboral de Javier Milei. 
Tensión.

¿Paro general? La CGT se reúne en rechazo a la reforma laboral de Milei
Docentes bonaerenses anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral.
Antes del inicio de clases.

Docentes bonaerenses anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral

La medida contra la reforma laboral

La medida del gremio conducido por Abel Furlán se da mientras el sector continúa reclamando la homologación oficial del acuerdo paritario, una situación que eleva la tensión entre el sindicato, las cámaras empresarios y el Gobierno Nacional.

Este viernes, el Consejo Directivo de la CGT definió que el plan de lucha contra la reforma laboral mileísta solo tendrá una marcha hacia el Congreso el día que se trate la iniciativa en el Senado. Fue el cotitular de la central obrera Jorge Sola, quien confirmó que la resolución final fue movilizar con una marcha "multitudinaria y contundente a partir del mediodía", que terminará en una concentración en la Plaza de los Dos Congresos a las 15.

