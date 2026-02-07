Reforma laboral: la UOM presiona a la CGT y convocó a un paro total para el miércoles.

Al poco tiempo de conocerse que la cúpula cegetista se negó a un paro de actividades, el sindicato que reúne a los obreros metalúrgicos convocó a un cese de tareas desde las 10 horas del miércoles próximo y una movilización al Congreso.

La medida del gremio conducido por Abel Furlán se da mientras el sector continúa reclamando la homologación oficial del acuerdo paritario, una situación que eleva la tensión entre el sindicato, las cámaras empresarios y el Gobierno Nacional.

Este viernes, el Consejo Directivo de la CGT definió que el plan de lucha contra la reforma laboral mileísta solo tendrá una marcha hacia el Congreso el día que se trate la iniciativa en el Senado. Fue el cotitular de la central obrera Jorge Sola, quien confirmó que la resolución final fue movilizar con una marcha "multitudinaria y contundente a partir del mediodía", que terminará en una concentración en la Plaza de los Dos Congresos a las 15.