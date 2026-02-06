¿Paro general? La CGT se reúne en rechazo a la reforma laboral de Javier Milei

La CGT se reúne para definir el plan en rechazo a la reforma laboral de Javier Milei.

La plana mayor de la CGT realizará hoy una reunión de Consejo Directivo para definir medidas de acción directa en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que se debatirá el miércoles próximo en el Senado.

Ante la falta de resultados de las negociaciones que los referentes cegetistas del ala moderada mantuvieron con gobernadores y, en medio de tironeos con los sectores de la central obrera que exigen un endurecimiento, todo parece encaminarse hacia un posible paro general.

“En el trabajo que venimos realizando advirtiendo sobre la conculcación de derechos de la denominada Ley de Modernización Laboral, la conducción de CGT se reunió con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santiago del Estero, Elías Suárez; y Tierra del Fuego Gustavo Melella, en rechazo de la ley de precarización laboral que impulsa el gobierno nacional”, reseñó en sus redes sociales.

Más allá de estos mandatarios, la CGT no pudo obtener demasiado apoyo en los contactos que mantuvieron con el resto e, incluso, varios suspendieron o reprogramaron los encuentros, como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el triunviro Cristian Jerónimo encabezó Una reunión “en defensa de los estatutos laborales” junto a organizaciones sindicales que se verían afectadas por el proyecto.

Pablo Moyano sostiene que "la CGT puede voltear la reforma laboral"

En tanto, Pablo Moyano, quien reapareció hace poco en una reunión con uno de los miembros del ala dura de la CGT, el titular de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que “la CGT puede voltear la reforma laboral” que impulsa el mileísmo.

“Éramos diez gremios, donde estaba Camioneros, ‘Paco’ Manrique, Sergio Palazzo, la CTA. Éramos poquitos gremios y se la pudimos voltear. Y cómo no se la vamos a podemos voltear si la CGT que está en su totalidad unida”, dijo al recodar lo sucedido cuando el Gobierno de Mauricio Macri intentó plasmar cambios en materia de legislación laboral.