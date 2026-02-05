jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026
Contundente.

Trabajadores del Hospital Garrahan hicieron un "Cabildo Abierto" contra la reforma laboral

La Asociación de Profesional y Técnicos del Hospital Garrahan realizó un "Cabildo Abierto" para manifestar el rechazo a la reformal laboral.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realizó hoy un “Cabildo Abierto” en esa institución para organizar “de forma unitaria” la movilización contra la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares que el Gobierno de Javier Milei intentará aprobar en el Senado.

También se expresó la “defensa de los 44 trabajadores del hospital sumariados” ppor haber tomado las oficinas en medio del conflicto por el financiamiento del centro pediátrico.

El objetivo es que el 11 de febrero, cuando se traten las reformas en el Senado, haya una amplia y diversa participación del colectivo de trabajadores del Hospital Garrahan en las inmediaciones del edificio del Congreso, se indicó.

image
Mientras tanto, el Hospital Garrahan resolvió el martes cesantear a 11 trabajadores, entre ellos 10 delegados gremiales, por su participación en la toma de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025.

La medida fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital en el marco de sumarios administrativos en curso y responde, según se indicó, a la “gravedad de los actos” protagonizados durante la ocupación de oficinas, que interrumpió el funcionamiento institucional.

Entre los cesanteados se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

image

FUENTE: nota.texto7

