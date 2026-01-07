Dura advertencia de la CGT al gobierno de Javier Milei por la reforma laboral

La CGT volvió a cuestionar el proyecto de la reforma laboral.

La CGT advirtió hoy que el proyecto de la reforma laboral “recorta recursos para la salud” y remarcó que “no está en juego ´la caja de los sindicatos´”, sino que lo que “está en riesgo” es el acceso a ese servicio esencial.

La central obrera, a través de su Secretaría de Acción Social, sostuvo en su cuenta de X que la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei en el Congreso “reduce la contribución patronal del 6% al 5%, un recorte que impacta directamente en la atención de las familias y no representa un ahorro real para las empresas”.

El planteo de la CGT En ese marco, la CGT planteó que “los únicos perjudicados” son “las familias trabajadoras” y que “no es una discusión de números”, ya que “la salud es un derecho humano”.

“Menos prestaciones restricciones en estudios, tratamientos y prácticas cubiertas. Menos cobertura más límites para acceder a medicamentos y atención odontológica. Peor calidad de atención menos turnos, menos profesionales y menos centros de salud disponibles”, enumeró la central sobre lo que traería aparejado la reforma.

Y cerró: “No está en juego ´la caja de los sindicatos´, está en riesgo tu acceso a la salud. No es un debate sindical, es un problema de salud”. De esa forma, la CGT volvió a cuestionar el proyecto, esta vez en el apartado vinculado a los aportes de salud.

