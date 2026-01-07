miércoles 07 de enero de 2026

Dura advertencia de la CGT al gobierno de Javier Milei por la reforma laboral

La CGT remarcó que el proyecto de la reforma laboral impulsado por Javier Milei “recorta recursos para la salud” al reducir la contribución patronal.

La central obrera, a través de su Secretaría de Acción Social, sostuvo en su cuenta de X que la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei en el Congreso “reduce la contribución patronal del 6% al 5%, un recorte que impacta directamente en la atención de las familias y no representa un ahorro real para las empresas”.

El planteo de la CGT

En ese marco, la CGT planteó que “los únicos perjudicados” son “las familias trabajadoras” y que “no es una discusión de números”, ya que “la salud es un derecho humano”.

“Menos prestaciones restricciones en estudios, tratamientos y prácticas cubiertas. Menos cobertura más límites para acceder a medicamentos y atención odontológica. Peor calidad de atención menos turnos, menos profesionales y menos centros de salud disponibles”, enumeró la central sobre lo que traería aparejado la reforma.

Y cerró: “No está en juego ´la caja de los sindicatos´, está en riesgo tu acceso a la salud. No es un debate sindical, es un problema de salud”.

De esa forma, la CGT volvió a cuestionar el proyecto, esta vez en el apartado vinculado a los aportes de salud.

