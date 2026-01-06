martes 06 de enero de 2026
Escribinos
6 de enero de 2026
Apoyo.

Javier Milei respalda a Donald Trump y desestima el llamado a elecciones en Venezuela

El presidente Javier Milei se alineó completamente a Estados Unidos, desde donde sostienen que María Corina Machado no puede hacerse cargo de Venezuela.

Javier Milei aprueba los pasos de Donald Trump en Venezuela.

Javier Milei aprueba los pasos de Donald Trump en Venezuela.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en Casa Rosada consideran que “llamar a elecciones es un delirio” debido a que todavía queda la estructura armada de lo que supo ser el gobierno que lideraba de Nicolás Maduro en Venezuela. “No podría haber un proceso de libre elección”, argumentó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Lee además
Javier Milei les aumentará $9 mil a los jubilados desde enero.
No será mucho.

El Gobierno les aumentará $9 mil a los jubilados desde enero
Andis dejará de existir y sus funciones pasan a la órbita del Ministerio de Salud.
Cambios.

Tras el escándalo de los audios, el gobierno de Javier Milei disuelve el ANDIS

Luego de haber elogiado a la líder opositora de Venezuela, incluso de haber hablado telefónicamente el sábado con su par de Francia, Emmanuel Macron, para evaluar el estado de situación en Venezuela, el libertario recibió la diferencia marcada por Trump.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, arremetió al tiempo que anticipó que Estados Unidos se haría cargo de los destinos del país.

Desde ese entonces, el alineamiento no tardó en llegar. La administración libertaria celebra el accionar del republicano y respaldan sus planes. Incluso, el pasado lunes, el canciller Pablo Quirno desmintió una nota de un medio de comunicación que sostenía que, en conversación con Macrón, Milei trabajaba para la asunción del referente de Vente Venezuela, Edmundo González Urrutia.

Expectativas por Nahuel Gallo en Argentina y Venezuela

Pasadas las 72 horas del despliegue estadounidense, en la mesa chica que rodea a Javier Milei hay expectativas por el estado de situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, privado de su libertad desde el 8 de diciembre de 2024.

En consonancia con lo expuesto por el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, quien exigió la inmediata liberación del gendarme, en Balcarce 50 aseguran que están a la espera de información. “Por el momento no ha habido cambios, pero estamos en vísperas de información”, expresaron esperanzados.

FUENTE: nota.texto7

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno les aumentará $9 mil a los jubilados desde enero

Tras el escándalo de los audios, el gobierno de Javier Milei disuelve el ANDIS

Javier Milei deja afuera a Villarruel del aumento salarial a funcionarios

La advertencia de la CGT por el DNU de Javier Milei sobre la SIDE

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, en Brasil. 
A full.

Las fotos de las vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil