Javier Milei respalda a Donald Trump y desestima el llamado a elecciones en Venezuela

El presidente Javier Milei hace alarde de su alineamiento con Estados Unidos , pese a haber elogiado a María Corina Machado el mismo sábado del desembarco de las tropas norteamericanas en Venezuela , y se muestra en respaldo a la decisión del republicano Donald Trump de conducir el país del caribe.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en Casa Rosada consideran que “llamar a elecciones es un delirio” debido a que todavía queda la estructura armada de lo que supo ser el gobierno que lideraba de Nicolás Maduro en Venezuela. “No podría haber un proceso de libre elección”, argumentó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

No será mucho. El Gobierno les aumentará $9 mil a los jubilados desde enero

Luego de haber elogiado a la líder opositora de Venezuela, incluso de haber hablado telefónicamente el sábado con su par de Francia, Emmanuel Macron, para evaluar el estado de situación en Venezuela, el libertario recibió la diferencia marcada por Trump.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, arremetió al tiempo que anticipó que Estados Unidos se haría cargo de los destinos del país.

Desde ese entonces, el alineamiento no tardó en llegar. La administración libertaria celebra el accionar del republicano y respaldan sus planes. Incluso, el pasado lunes, el canciller Pablo Quirno desmintió una nota de un medio de comunicación que sostenía que, en conversación con Macrón, Milei trabajaba para la asunción del referente de Vente Venezuela, Edmundo González Urrutia.

Expectativas por Nahuel Gallo en Argentina y Venezuela

Pasadas las 72 horas del despliegue estadounidense, en la mesa chica que rodea a Javier Milei hay expectativas por el estado de situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, privado de su libertad desde el 8 de diciembre de 2024.

En consonancia con lo expuesto por el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, quien exigió la inmediata liberación del gendarme, en Balcarce 50 aseguran que están a la espera de información. “Por el momento no ha habido cambios, pero estamos en vísperas de información”, expresaron esperanzados.

FUENTE: nota.texto7