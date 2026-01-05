lunes 05 de enero de 2026
Escribinos
5 de enero de 2026
En rechazo.

ATE convocó a marchar hoy contra la invasión de Estados Unidos en Venezuela

ATE convocó para hoy una movilización en la Ciudad de Buenos Aires en repudio a la invasión de Donald Trump a Venezuela para la captura de Nicolás Maduro.

ATE convocó a una marcha en rechazo a la invasión de Estados Unidos en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro.&nbsp;

ATE convocó a una marcha en rechazo a la invasión de Estados Unidos en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro. 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para hoy a una movilización en la Ciudad de Buenos Aires bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”, en el marco de la invasión de Donald Trump a Venezuela para la captura de Nicolás Maduro.

La marcha, según supo la Agencia Noticias Argentinas, tendrá lugar a partir de las 17:00 en Plaza Italia, en el barrio de Palermo y se suma a la ola de repudios tras el operativo militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Lee además
Axel Kicillof repudió la captura de Nicolás Maduro y la invasión de Donald Trump a Venezuela.
En redes.

Axel Kicillof repudió la captura de Nicolás Maduro y la invasión de Donald Trump a Venezuela
Cristina Kirchner condenó la captura de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump.
Contundente.

El mensaje de Cristina Kirchner sobre la captura de Nicolás Maduro

Desde el sindicato liderado por Rodolfo Aguiar, expresaron que la medida es “en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.

Aguiar fue tajante al criticar el accionar de la administración de Donald Trump. “Se creen los dueños del mundo y hay que frenarlos”, sentenció el dirigente estatal, quien calificó la intervención como una violación flagrante del derecho internacional.

Las manifestaciones frente a la embajada de Estados Unidos

Esta convocatoria se da en un clima de creciente conflictividad gremial y social en Argentina. Durante el sábado, diversas organizaciones de izquierda y movimientos sociales ya se habían manifestado frente a la Embajada de Estados Unidos, advirtiendo sobre las consecuencias de un “cambio de régimen” forzado por una potencia extranjera.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad dispuso un refuerzo de seguridad en zonas diplomáticas ante la previsión de nuevas concentraciones durante el inicio de la semana.

FUENTE: nota.texto7

Temas
Seguí leyendo

Axel Kicillof repudió la captura de Nicolás Maduro y la invasión de Donald Trump a Venezuela

El mensaje de Cristina Kirchner sobre la captura de Nicolás Maduro

Cristina Kirchner recibió el alta médica en el Sanatorio Otamendi

El dólar blue subió a $1.530 en el primer día de las nuevas bandas cambiarias

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

¿Se puede dar la vuelta de Emanuel Cecchini a Banfield?
¿Puede volver?

Los caminos de Banfield y Emanuel Cecchini podrían cruzarse nuevamente: los detalles de la negociación