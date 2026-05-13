Talleres de Escalada y su fortaleza defensiva para pelear arriba

Talleres de Escalada no afloja, pero los punteros tampoco. El Albirrojo , en su regreso a la Primera B tras el descenso, apunta a ser uno de los protagonistas con el objetivo de retornar a la Primera Nacional. En una categoría muy competitiva, el equipo de Lucas Licht espera agazapado para dar el salto.

Arsenal de Sarandí y Villa Dálmine se “cortaron” habiéndose jugado 14 partidos de 21 correspondientes a la primera rueda. Establecieron hasta el momento una diferencia de cinco puntos sobre Sportivo Italiano y seis con Excursionistas y Talleres de Escalada . Recordemos que es un torneo de dos ruedas, con un ascenso directo y otro a través del Reducido (2º al 9º puesto de la tabla general).

Compromiso. Qué beneficios le trajo a Talleres de Escalada una plataforma móvil

El presente del Albirrojo muestra a un equipo que genera mucho y convierte poco, pero como contrapartida ha adquirido una solidez defensiva destacable. Mauro Casoli lleva cuatro partidos con el arco invicto y es uno de los menos vencido como visitante, con tan solo dos encajados, al igual que Julián Lobelos -del equipo del Viaducto- y Juan Martín Rojas -del elenco de Campana-.

A los 26 años, Mauro Casoli , se afirmó debajo de los tres palos después de temporadas esperando su chance en el banco de suplentes. Lucas Licht apostó por el arquero formado en el club, con asistencia perfecta en la temporada. En su carrera totaliza 34 partidos en la valla del elenco de Remedios de Escalada.

Mauro Casoli Mauro Casoli blindó el arco de Talleres de Escalada.

El oriundo de Lanús apenas recibió dos goles como visitante (Flandria y Excursionistas), la misma cantidad que les marcaron a los dos equipos de punta. Este sábado, buscará prolongar la imbatibilidad en Burzaco, ante San Martín.

El trabajo defensivo del equipo se apuntala desde la experiencia de Nicolás Malvacio, un lateral derecho como Sebastián Gallardo (aunque es volante por naturaleza), y dos refuerzos que dan que hablar: el central Mateo Del Pino y el lateral zurdo Matías Bazzi. A este último, la dirigencia le extendió el contrato hasta diciembre de 2027 cuando su vínculo vencía a fin de año.

Lucas Licht espera por los lesionados

A pesar de las ausencias de futbolistas como Juan Pablo Arango, Leonel Barrios, Maximiliano Rodríguez y Facundo Rodríguez, el DT encontró variantes y Talleres de Escalada se mantiene expectante con la mirada alta.

Ya enfrentó a tres rivales directos de los que tiene arriba: perdió frente a Arsenal de Sarandí (10 que no pierde) y Villa Dálmine (12 fechas invicto), ambos en Remedios de Escalada y empató contra Excursionistas en el Bajo Belgrano. Luego de San Martín de Burzaco, recibirá a Sportivo Italiano, en busca de ese triunfo resonante.