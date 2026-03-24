Nicolás Malvacio llegó a los 200 partidos en Talleres de Escalada

Nicolás Malvacio cumplió 200 partidos en Talleres de Escalada.
Nicolás Malvacio no solo es el alma de Talleres de Escalada, sino también uno de los referentes del plantel, con casi toda una vida en Timote y Castro. El viernes, en ocasión del partido contra Atlético Ituzaingó por la 7º fecha del Torneo de Primera B, el marcador central llegó a los 200 partidos en el club.
A los siete años se sumó al baby fútbol de Talleres de Escalada y comenzó a proyectar una carrera ascendente hasta llegar a ser futbolista profesional. Pasó por infantiles, divisiones inferiores y, en 2016, le llegó el soñado debut en la Primera División, por la vieja Primera B Metropolitana.
El 11 de diciembre de 2016, en la victoria por 1-0 como local frente a Deportivo Riestra (gol de Enzo Baglivo), reemplazó a los 49 minutos del complemento a Daniel Vega. A partir de ahí, se convirtió en uno de los pilares del Albirrojo.
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“¡Toda una vida junto a Talleres! ¡Felicitaciones Nico! ¡Por muchos más!”, le agradeció el club en este nueve centenar de partidos a través de sus redes sociales al defensor del barrio de Remedios de Escalada.
Nicolás Malvacio, campeón y salida al exterior
En la temporada 2023, Nicolás Malvacio y Nicolás Monserrat fueron las columnas centrales del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional bajo la conducción técnica de Martín Rolón en las finales frente a San Miguel.
Talleres de Escalada mantuvo la categoría en 2024 luego de un desempate frente a Atlético de Rafaela. El defensor quedó libre a fin de año y firmó para Atlético Tembetary, de Paraguay, pero a mitad de año retornó al Albirrojo, aunque no pudo evitar el descenso a la Primera B.
Para retenerlo, la dirigencia hizo un gran esfuerzo. Llegó a un acuerdo con el club paraguayo por el 100% de los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos del futbolista, que firmó hasta diciembre de 2028.
El gol de Nicolás Malvacio que hoy se recuerda
Goles son amores, se disfrutan, pero el de Nicolás Malvacio a Ferro en 2024 tiene una particularidad. Ese partido en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri fue el último que Talleres de Escalada ganó en condición de visitante. Fue el 9 de junio, y ese cabezazo del defensor decretó el 1-0 final.
Ya son 30 los partidos sin festejos fuera del estadio Pablo Comelli: 10 de esa temporada, los 17 de la 2025 y los tres jugados en este 2026, con un saldo de 10 empates y 20 derrotas. En la Primera Nacional pasada, las últimas siete presentaciones como visitante fueron con caídas. Cortará la malaria en Merlo Norte, frente a Argentino, único escolta del líder Excursionistas.