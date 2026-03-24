Nicolás Malvacio llegó a los 200 partidos en Talleres de Escalada

Nicolás Malvacio no solo es el alma de Talleres de Escalada , sino también uno de los referentes del plantel, con casi toda una vida en Timote y Castro . El viernes, en ocasión del partido contra Atlético Ituzaingó por la 7º fecha del Torneo de Primera B , el marcador central llegó a los 200 partidos en el club.

A los siete años se sumó al baby fútbol de Talleres de Escalada y comenzó a proyectar una carrera ascendente hasta llegar a ser futbolista profesional. Pasó por infantiles, divisiones inferiores y, en 2016, le llegó el soñado debut en la Primera División, por la vieja Primera B Metropolitana.

Más de un año. Los Andes rompió el maleficio y llega fortalecido al clásico

El 11 de diciembre de 2016, en la victoria por 1-0 como local frente a Deportivo Riestra ( gol de Enzo Baglivo ), reemplazó a los 49 minutos del complemento a Daniel Vega . A partir de ahí, se convirtió en uno de los pilares del Albirrojo.

“¡Toda una vida junto a Talleres! ¡Felicitaciones Nico! ¡Por muchos más!”, le agradeció el club en este nueve centenar de partidos a través de sus redes sociales al defensor del barrio de Remedios de Escalada.

Nicolás Malvacio, campeón y salida al exterior

En la temporada 2023, Nicolás Malvacio y Nicolás Monserrat fueron las columnas centrales del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional bajo la conducción técnica de Martín Rolón en las finales frente a San Miguel.

Talleres de Escalada mantuvo la categoría en 2024 luego de un desempate frente a Atlético de Rafaela. El defensor quedó libre a fin de año y firmó para Atlético Tembetary, de Paraguay, pero a mitad de año retornó al Albirrojo, aunque no pudo evitar el descenso a la Primera B.

gol a Ferro Gol de Nicolás Malvacio a Ferro en 2024.

Para retenerlo, la dirigencia hizo un gran esfuerzo. Llegó a un acuerdo con el club paraguayo por el 100% de los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos del futbolista, que firmó hasta diciembre de 2028.

El gol de Nicolás Malvacio que hoy se recuerda

Goles son amores, se disfrutan, pero el de Nicolás Malvacio a Ferro en 2024 tiene una particularidad. Ese partido en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri fue el último que Talleres de Escalada ganó en condición de visitante. Fue el 9 de junio, y ese cabezazo del defensor decretó el 1-0 final.

Ya son 30 los partidos sin festejos fuera del estadio Pablo Comelli: 10 de esa temporada, los 17 de la 2025 y los tres jugados en este 2026, con un saldo de 10 empates y 20 derrotas. En la Primera Nacional pasada, las últimas siete presentaciones como visitante fueron con caídas. Cortará la malaria en Merlo Norte, frente a Argentino, único escolta del líder Excursionistas.