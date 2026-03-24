Los Andes rompió el maleficio y llega fortalecido al clásico

Al fin, Los Andes se sacó la mufa como visitante.

Las rachas están para romperse. Y vaya si Los Andes lo hizo. En un contexto futbolistico y de resultados adversos, el Milrayitas sacó pecho y ganó en Caballito para cortar con la sequía fuera del estadio Eduardo Gallardón . En la previa del clásico con Temperley , tres puntos que suman en lo anímico.

Exactamente pasó 1 año y 21 días desde aquella victoria en Munro, frente a Colegiales (1-0), con gol de Guillermo Pereyra . Desde ese 28 de febrero de 2025, el Milrayitas no cosechó victorias hasta este sábado pasado ante Ferro (2-0).

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En sí, el ciclo de Leonardo Lemos se caracteriza por la baja efectividad como visitante. Desde que dirigió su primer partido, el 21 de septiembre de 2024 por la 15º fecha del Torneo Clausura de Primera B con derrota (1-0) contra San Martín de Burzaco, los números no fueron satisfactorios.

En seis partidos cosechó un empate y cinco derrotas, contabilizando también la final con Colegiales por el ascenso directo y el Torneo Reducido.

Contados triunfos fuera del estadio Eduardo Gallardón

Ahí ganó en Ingeniero Maschwitz un partidazo ante Deportivo Armenio (3-1), con goles de Manuel Brondo (2) y Federico Martínez, el 1º de diciembre de 2024. No se cuenta el partido por el 3º ascenso, en Córdoba, ante Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero (1-0), jugado en “estadio neutral”.

Con Leonardo Lemos en el banco, Los Andes ganó los tres partidos mencionados, pero empató seis y cayó en 16 presentaciones. Los puntos conseguidos en 2025 fueron en Córdoba (Racing, 1-1), Entre Ríos (Patronato de Paraná, 0-0), Salta (Gimnasia y Tiro, 0-0) y Mendoza (Deportivo Maipú (1-1).

Festejo en Caballito Festejo de Los Andes en Caballito.

Las otras unidades: Clausura de Primera B 2024: Deportivo Merlo (1-1). Y en la presente de la Primera Nacional 2026: Ciudad Bolívar (1-1).

Los Andes le apunta al clásico con Temperley

No haber sumado triunfos en cuatro fechas y conseguirlo en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri en la antesala del clásico es un factor anímico importante para el partido del próximo domingo en el estadio Gallardón.

La cuenta pendiente de ganar como visitante se cortó, pero Los Andes debe fijar el objetivo de cosechar más unidades en dicha condición. Después del clásico con el Gasolero visitará al ascendido Acassuso, en Boulogne. Luego le tocará visitar a San Miguel, Deportivo Morón y All Boys, sucesivamente, previo al primer viaje al interior del país frente a Mitre de Santiago del Estero.