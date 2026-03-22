Temperley se lo dio vuelta a Atlanta y va entonado al clásico

Temperley ganó un partido bravo y va por Los Andes
Temperley consiguió un importante triunfo por 2-1 ante Atlanta en el estadio Alfredo Beranger por a 6º fecha de la zona B del Torneo de Primera Nacional. El Gasolero tuvo paciencia y autoridad para sumar tres puntos clave y preparar la semana previa al clásico con Los Andes, en Lomas de Zamora.
La visita golpeó primero dentro de un trámite parejo. Alejandro Quintana le sacó provecho a un lateral y con su oficio de goleador se sacó la marca para definir cruzado ante la estirada de arquero.
El local buscó lastimar por afuera, con las proyecciones de sus laterales, y así llegó rápido a la igualdad con un centro de Lorenzo Monti que Tomás Rojas en su afán por rechazar batió su propio arco. El empate estaba bien y lo sostuvo Ezequiel Mastrolía con una atajada bárbara ante Lautaro Fedele.
No hubo un dominador claro en el complemento, más errores que aciertos y poca claridad. Temperley se acomodó luego de la salida de Adrián Arregui, otra vez su arquero tapó una jugada de gol, hasta que aprovechó una mala salida de la visita.
Francisco Rago dejó corto un saque de arco, se juntaron Gabriel Esparza y Gabriel Hauche para el remate del “Diablo” que se coló a media altura. Lo aguantó sin sobresaltos, lo festejó con su gente y va por Los Andes.
Temperley venció a Atlanta
El Gasolero lo dio vuelta a Atlanta (2-1) con un golazo de Gabriel Hauche a 10 minutos del final. El equipo de Nicolás Domingo llega dulce al cásico con Los Andes.
¡Golazo de Temperley!
A los 35 minutos. Infernal derechazo de Gabriel Hauche a media altura para que el Celeste pase al frene en el marcador.
Se lo perdió Atlanta
Federico Bisanz, de frente al arco le dio de sobre pique, la pelota voló por arriba del travesaño.
Temperley quiere, pero no puede
Nicolás domingo movió el banco en busca de respuestas ofensivas, pero el equipo no tiene claridad en los metros finales.
Otra tapada bárbara de Mastrolía
El arquero achicó el ángulo ante la entrada de Alejandro Quintana evitando el segundo del delantero.
Comenzó el segundo tiempo
Temperley juega los 45 minutos finales en busca de su segundo triunfo como local.
Final de la primera etapa
Temperley y Atlanta s van a los vestuarios empatando 1-1 en el Teatro de Turdera.
El “Mono” volador salvó al Gasolero
Gran jugada colectiva de la visita, remate de Lautaro Fedele y gran respuesta de Ezequiel Mastrolía.
¡Gol de Temperley!
A los 33 minutos. Lo empata rápido el local con un centro de Lorenzo Monti y cabezazo en contra de su arco de Tomás Rojas.
¡Gol de Atlanta!
A los 24 minutos. De un lateral de Martín García, la bajó Alejandro Quintana, aguantó la marca de Valentín Aguiñagalde y remate cruzado al palo derecho.
Entretenido, pero sin llegadas profundas
Temperley y Atlanta, con sus armas, buscan romper el cero. Por ahora, solo buenas intenciones.
El Celeste tuvo la primera llegada
Cabezazo de Marcos Echeverría a las manos de un seguro Francisco Rago.
Se juega en el Alfredo Beranger
Temperley recibe a Atlanta con la misión de obtener los tres puntos, en un partido válido por la fecha 6 de la Primera Nacional. Arbitra Edgardo Zamora y el televisa LPF Play.
Formaciones confirmadas de Temperley y Atlanta
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gerómimo Tomasetti y Franco Benítez; Marcos Echeverría y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.
Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Leonel Galeano, Tomás Rojas y Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Ignacio Rodríguez y Federico Bisanz; Lautaro Fedele y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano.
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