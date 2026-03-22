Temperley se lo dio vuelta a Atlanta y va entonado al clásico

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Temperley ganó un partido bravo y va por Los Andes

Temperley consiguió un importante triunfo por 2-1 ante Atlanta en el estadio Alfredo Beranger por a 6º fecha de la zona B del Torneo de Primera Nacional. El Gasolero tuvo paciencia y autoridad para sumar tres puntos clave y preparar la semana previa al clásico con Los Andes, en Lomas de Zamora.

La visita golpeó primero dentro de un trámite parejo. Alejandro Quintana le sacó provecho a un lateral y con su oficio de goleador se sacó la marca para definir cruzado ante la estirada de arquero.

El local buscó lastimar por afuera, con las proyecciones de sus laterales, y así llegó rápido a la igualdad con un centro de Lorenzo Monti que Tomás Rojas en su afán por rechazar batió su propio arco. El empate estaba bien y lo sostuvo Ezequiel Mastrolía con una atajada bárbara ante Lautaro Fedele.

No hubo un dominador claro en el complemento, más errores que aciertos y poca claridad. Temperley se acomodó luego de la salida de Adrián Arregui, otra vez su arquero tapó una jugada de gol, hasta que aprovechó una mala salida de la visita.

Francisco Rago dejó corto un saque de arco, se juntaron Gabriel Esparza y Gabriel Hauche para el remate del “Diablo” que se coló a media altura. Lo aguantó sin sobresaltos, lo festejó con su gente y va por Los Andes.