El predio propio empieza a ser una realidad en Temperley: los últimos avances

Temperley lleva adelante un ambicioso proyecto en Guernica . Allí está construyendo su campo de deporte, donde trasladará sus divisiones inferiores y otras actividades, para dar un gran salto a nivel institucional. Y de a poco, los avances se empiezan a ver.

En las últimas semanas, se terminaron los primeros trabajos importantes en el terreno ubicado en la calle Nazca 1698, en el Partido de Presidente Perón , y ahora se avanzará en lo que refiere a la construcción de dos canchas de césped natural, con las medidas reglamentarias de la FIFA.

Las obras que se culminaron son claves para que, de a poco, el sueño del predio propio empiece a ser una realidad . Y las más importantes son las siguientes: se tapó una tosquera de cinco mil metros cuadrados, algo necesario para avanzar con las demás trabajos, también se hizo una calle de acceso al predio y se realizaron los desagües de la calle Nazca.

“Esto por ahí parece que es algo sencillo, pero no lo es. Es bastante complicado: hay que llevar la tosca, nivelar, esperar que llueva y que asiente, para después volver hacer lo mismo. Y como era una superficie muy grande, muy onda, costó bastante poder llenarlo”, explicó Alejo Lecchi , uno de los arquitectos de Temperley al frente de la obra.

temperley predio guernica 3 Temperley culminó los primeros trabajos en Guernica.

En esa línea, también dio detalles sobre el valor que tuvieron los trabajos sobre la calle Nazca para darle forma al predio de Guernica. “Como no estaban los desagües, tuvimos que hacerlos para poder verter el agua de lluvia. Esto se hizo para que no se inunde el predio y a su vez fue un gran beneficio para los vecinos, algo que nos llena de felicidad”.

Estos trabajos de movimientos del suelo, como también lo que se hicieron sobre el perímetro del club, significan un avance importante para seguir adelante con la segunda etapa de la construcción del nuevo predio.

Lo que se está haciendo en el predio

Finalizada la nivelación de la tosquera, el nuevo objetivo está centrado en la construcción de las dos canchas de césped natural y también de los vestuarios para poder trasladar allí todo el fútbol juvenil. Hoy los trabajos están asociados a la nivelación del suelo.

Al respecto, ya se realizó el desmonte de la capa vegetal, y también se escavó unos metros hacia abajo, para luego iniciar con el llenado de la tosca de esas canchas. Y sobre esto, Lecchi comentó: “Primero se hace la tosca, luego se nivela y una vez finalizado se hace una última capa, con 10 centímetros de tierra y arena, para iniciar el proceso de la siembra”.

temperley predio guernica 2 Avanzan las obras en el Predio de Guernica.

Sin embargo, no es lo único que se realiza en el predio por estos días. En paralelo a la nivelación del suelo, arrancaron los trabajos vinculados al sistema de riego: se está haciendo un pozo de bombeo y también el sistema interno de las canchas. Y también comenzaron las obras en las calles internas, lo que –comentaron- genera la estructura del predio. “Ya tenemos dos portones, dos accesos, y justamente en esas calles se está trabajando. También en la paralela a Nazca”, informó el arquitecto.

La valiosa colaboración de los hinchas de Temperley

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“Nuestro proyecto es súper ambicioso y queremos hacer un montón de cosas. Obviamente, por la dinámica del país, no sabemos cuándo vamos a terminar. Por lo pronto, lo que tenemos en agenda es terminar las dos canchas y empezar la construcción de los vestuarios, y para eso es muy importante el tema de la rifa”, concluyó Alejo Lecchi.