Sebastián López y un triunfo que da confianza para el clásico

Los Andes llegó con varias dudas a Caballito, justo en la previa del clásico con Temperley . No solo que logró la primera victoria en la Primera Nacional , sino que lo hizo con argumentos futbolísticos. Sebastián López , arquero del Milrayitas, analizó el gran triunfo frente a Ferro.

Los pocos puntos en el arranque necesitaban fortalecerse dando el golpe sobre la mesa. En una cancha esquiva en el historial, casi 10 años después Los Andes logró su tercer triunfo en el Oeste.

Entre los mejores Los Andes y Temperley, arriba en la tabla histórica de la Segunda División

El arquero Sebastián López dialogó con LPF Play, donde resaltó las virtudes del equipo. “No pudimos ganar en el campeonato, era una buena prueba con Ferro, un gran equipo, con un presupuesto muy importante en la categoría. Vinimos a imponer nuestro juego, nos encontramos en el final del primer tiempo con un gol y después lo supimos manejar. Golpeamos en los momentos justos y es muy importante para lo que viene”, sostuvo el “1” de Lomas de Zamora.

Con el partido sin goles, “Pescadito” López fue clave para mantener el cero en su arco. En el primer tiempo respondió frente a un cabezazo defensivo de su compañero Mauricio Asenjo y dos remates de Franco García , el más incisivo del ataque Verdolaga. En el complemento evitó el descuento de Enzo Hoyos .

Arquero de Los Andes Sebastián López valoró lo hecho por el equipo.

Respecto al trabajo defensivo del equipo de Leonardo Lemos, explicó que vivió el partido “con mucha tranquilidad” a pesar de las jugadas en las que fue exigido. A su vez, se sintió “respaldado por mis compañeros, hubo muchas pelotas en las cuáles ellos intervinieron y no dejaron que llegaran al arco. Después las pocas que llegaron me tocó estar y es importante para también para la confianza y llegar, sobre todo, de la mejor manera al clásico”.

Con Temperley en el horizonte, el próximo domingo 29, Sebastián López no dudó en afirmar que este triunfo lleva “alivio” de cara al clásico en el estadio Eduardo Gallardón.

El cásico con Temperley en Lomas

“Nos quita un poco de presión en cuanto al triunfo, nos va a dar la tranquilidad de trabajar durante la semana pensando más tranquilo en cuanto al clásico. Seguir trabajando, confiando en el proyecto por sobre todas las cosas, y obviamente que esto es un respaldo para el cuerpo técnico y el plantel, que veníamos con varias bajas en cuanto a lesiones y todo, y respondimos de la mejor manera”, asumió el capitán del barco Milrayitas.

Por último, le habló al hincha de Los Andes: “Que sigan confiando porque el grupo no va a defraudar, va a dar todo. Es un partido especial, tenemos que salir a ganar en nuestra cancha”.