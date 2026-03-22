Los Andes quebró la mala racha ante Ferro con el debut soñado de Sergio Ortiz

Los Andes venía de mal en peor en el torneo de la Primera Nacional. El Milrayitas no había ganado en 4 fechas disputadas, con 3 empates y 1 derrota, llegaba con dudas al encuentro ante Ferro en Caballito , pero se despachó con un 2 a 0 que le puede servir de envión anímico para el clásico ante Temperley.

Con Sergio Ortíz como figura y goleador, el equipo dirigido por Leonardo Lemos dio una verdadera prueba de carácter y ganó en un reducto siempre complicado, ya que había ganado sólo dos veces en toda la historia en territorio verdolaga.

Luego de la lesión de Gabriel Cañete, en Los Andes todos posaron los ojos en Sergio Ortíz, mediocampista que llegó para este campeonato pero todavía no había podido debutar. Su estreno no pudo ser mejor, ya que anotó a los dos minutos del segundo tiempo el 2 a 0 final. Un derechazo tremendo para ampliar la ventaja en Caballito.

En ese contexto, el mediocampista sostuvo: "Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil donde ellos iban a proponer su juego, nosotros estábamos tranquilos porque sabemos jugar y por suerte se dio la victoria. Lo que veníamos hablando es que no se nos estaba dando, no estábamos con suerte y este partido se pudo dar".

El volante de 24 años de edad llegó a Los Andes para esta temporada proveniente desde Nueva Chicago, aunque su pase pertenece a Independiente. Para el Melli fue un triunfo importante desde lo anímico que "necesitábamos todos". Y apuntó: "Sabíamos que era un partido importante contra Ferro y en su cancha, uno siempre da lo mejor, siempre al máximo. En el gol la dejé picar varias veces y por suerte pudo entrar".

A su vez, consideró que "no fue nada grato enterarse de la lesión de Gabriel Cañete, pero por suerte pude entrar y di lo mejor". Y agregó: "El gol se lo dedico a mi familia, tengo que tener los pies sobre la tierra. Hacia mucho que no tenía continuidad, aproveché al máximo la ocasión que tuve y estoy muy contento".

Embed "Sergio Ortiz"



Por el golazo del jugador de Los Andes que vence 2 a 0 a Ferro. pic.twitter.com/yUNb6PvYTa — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 21, 2026

Los Andes con el foco en el clásico ante Temperley

Para Los Andes la victoria ante Ferro llega en un momento crucial del campeonato. El triunfo por 2 a 0 en Caballito con goles de Franco Rodríguez y Sergio Ortíz le da oxígeno a Leonardo Lemos y todo su cuerpo técnico pensando en el clásico del próximo domingo ante Temperley en el Eduardo Gallardón.

Ahora, el Milrayitas suma 6 puntos en el torneo de la Primera Nacional, producto de 1 triunfo, 3 empates y 1 derrota, por lo que va a encarar la semana previa al clásico con la ilusión de lograr su primer triunfo como local en el campeonato.