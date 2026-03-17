Las lesiones, un problema para Los Andes a dos semanas de clásico

En el último empate sin goles ante Central Norte , Los Andes no sólo acumuló su séptimo partido sin poder ganar en la Primera Nacional , sino que además sufrió dos bajas sensibles con las lesiones de Gabriel Cañete y Brian Leizza . Y esto es un problema con miras al partido del sábado ante Ferro.

Ambos futbolistas fueron reemplazados en el primer tiempo por diferentes molestias físicas y por eso serán evaluados con el correr de la semana para determinar la gravedad de cada lesión.

Entre los mejores Los Andes y Temperley, arriba en la tabla histórica de la Segunda División

El primer diagnóstico arrojó que el marcador central tuvo que abandonar el campo de juego por un planchazo que recibió en el empeine, lo que le impedía moverse con normalidad, tras un choque con un rival. En tanto, la salida de Cañete se debió a molestia muscular.

Por este motivo, la presencia de ambos futbolistas en el encuentro del sábado ante Ferro no está asegurada. Y ésa es una seria preocupación para el entrenador Leonardo Lemos , ya que podría perder a dos de los habituales titulares en un partido muy importante del campeonato, justo en la antesala de lo que será una nueva edición clásico contra Temperley .

Los otros lesionados de Los Andes

Además de la situación de Leizza y Cañete, el DT Lemos aguarda la evolución de otros dos titulares lesionados. Ellos son Matías González, que se recupera de una distención en el isquiotibial izquierdo, y Facundo Echavarría, que se encuentra en la etapa final de su recuperación de una distensión en el aductor izquierdo.

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El jugador Matías González se encuentra en proceso de recuperación de una distensión en el isquiotibial izquierdo.



El jugador Facundo Echavarría se encuentra en la etapa final de su recuperación de la distensión en el aductor izquierdo. pic.twitter.com/rxn51KPPFE — Club Los Andes (@clublosandes) March 14, 2026 Club Los Andes.

Estos dos futbolistas tampoco estarían condiciones de llegar al partido ante Ferro y también serán bajas sensibles en un equipo al que le cuesta generar fútbol y concretar situaciones de gol: anotó apenas uno en lo que va de la temporada.

Leonardo Lemos, y el desafío de mejorar el equipo

En medio de este contexto, y a la espera de la recuperación de estos futbolistas, el entrenador deberá reamar el equipo y encontrar las mejores opciones para reemplazar a Leizza y Cañete, pero también buscar variantes para suplir la ausencia de González, que es uno de los futbolistas más peligrosos que tiene el Milrayitas en el ataque.

leonardo lemos entrenamiento los andes El entrenador de Los Andes deberá rearmar el equipo.

El DT tiene una semana para barajar variantes y probar diferentes posibilidades para mejorar el funcionamiento del equipo. Y en ese sentido, Julián Rodríguez Vuotto se perfila como el sustituto de Leizza en caso de que el ex Tigre no llegue en condiciones, mientras que hay dos candidatos si Cañete no puede estar: Sergio Ortiz o Matías Gómez. O la otra opción es que se sume algún extremo y Juan Manuel Vázquez se reparta el medio con Franco Rodríguez.

Todas estas posibilidades son las que analizarán el cuerpo técnico de Los Andes durante esta semana para potenciar el funcionamiento del equipo y volver a la senda de los buenos resultados.