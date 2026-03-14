La bronca de Franco Rodríguez tras el empate de Los Andes ante Central Norte

Franco Rodríguez analizó el empate sin goles entre Los Andes y Central Norte por la fecha 5 de la Primera Nacional y remarcó que, de los dos, el equipo de Lomas de Zamora hizo los méritos para quedarse con los tres puntos.

En conferencia de prensa, el mediocampista del Milrayitas dejó en claro que, para él, “el resultado fue injusto” por las situaciones que hilvanó el elenco de Leonardo Lemos , particularmente en el cierre del partido. Entre ellas, un disparo en el palo de Camilo Viganoni.

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“Hicimos los méritos para ganarlo, ya que tuvimos las situaciones más claras. Capaz nos falta estar más finos en la definición y es algo que intentaremos mejorar para el próximo partido”, remarcó el futbolista surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata.

Por este motivo, no escondió sus sensaciones tras el empate 0-0 en el estadio Eduardo Gallardón y reconoció que terminó con "mucha bronca" el partido. "Me voy con malestar porque creo que hicimos los méritos para ganar. En el final tuvimos varias chances, entre ellas un tiro en el palo", agregó.

Y en esa línea, continuó: "Desde el principio intentamos imponer nuestra idea y creo que tuvimos situaciones. Para mí hicimos un buen partido, nos faltó convertir. Venimos con una racha que no podemos concretar, pero seguiremos trabajando para volver al triunfo".

Ariel Cruz, y un polémico arbitraje

El mediocampista, en medio de sus declaraciones, no quiso hablar del árbitro del encuentro, quien tuvo una floja actuación y no le cobró un claro penal al Milrayitas en el inicio del partido.

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Ante la pregunta sobre la falta que le cometieron a Mauricio Asenjo cuando el delantero se preparaba para definir, Rodríguez fue contundente y prefirió no abordar ese tópico. "Del tema del árbitro no voy hablar", remarcó. Y esa misma respuesta lanzó cuando le preguntaron sobre las fuerzas del DT Leonardo Lemos para continuar en el cargo. "No voy a responder esa pregunta", señaló, claro y contundente.

Los Andes, sin victoria y en el fondo de la tabla

El conjunto de Lomas no tuvo el arranque soñado en la actual temporada de la Primera Nacional. A pesar de haber mantenido la base y a sus principales figuras, el arranque del 2026 no fue el esperado y hasta el momento no suma victoria, con tres empates y una derrota. Por eso, luego de un nuevo empate en Lomas de Zamora empezaron a emerger algunas críticas.

Formación Los Andes Los Andes suma tres puntos en la Primera Nacional.

Franco Rodríguez se refirió a este flojo comienzo, pero no se mostró preocupado, ya que consideró que el equipo mereció ganar la mayoría de los partidos. "Los resultados fueron injustos y creo que merecimos ganar casi todos. Por eso, trabajamos en la semana para pulir esos detalles que nos impiden ganar los partidos", recalcó.

Y en esa línea, concluyó: "Nos falta un poco de suerte en el tramo final para concretar las situaciones que generamos".