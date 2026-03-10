La Selección Argentina, con presencia de Los Andes y Temperley

Los Andes y Temperley, presente en la lista de Claudio Gugnali.

Con representantes de Los Andes y Temperley , la Selección Argentina Sub-17 del Ascenso arrancó este martes una nueva semana de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi, con miras a los Juegos Suramericanos de la Juventud que se realizarán en abril.

Los futbolistas en cuestión son los siguientes: el mediocampista del Milrayitas Leandro Alegre y los arqueros del Gasolero Joel Abregú y Joaquín Albornoz , quienes forman parte de la lista de 20 futbolistas que eligió el entrenador Cluadio Gugnali para practicar hoy y mañana en el predio que la AFA posee en Ezeiza.

En Lomas de Zamora. La racha negativa de Lemos en Los Andes: por primera vez suma tres sin ganar de local

Atención. Conflicto en Medio Oriente: peligra la Finalissima entre la Argentina y España

De esta manera, los tres empiezan a convertirse en piezas fijas del plantel que comanda el exayudante de campo de Alejandro Sabella y de a poco se ilusionan con representar al país en este evento multideportivo destinado a deportistas de entre 15 y 17 años.

Esta competencia se llevará a cabo entre el 12 y 25 de abril en Panamá, y se realizará por cuarta vez en la historia. La última vez se hizo en Rosario, Santa Fe, en 2022, y allí Argentina tuvo una gran performance.

Leandro Alegre, la apuesta de Los Andes

De 16 años, Alegre es una de las grandes promesas que tiene el club de Lomas de Zamora, a tal punto que ya firmó su primer contrato y este año fue subido a primera por Leonardo Lemos, quien también lo llevó de pretemporada por primera vez.

Todo esto no pasó desapercibido por el DT del combinado nacional, que por segunda vez lo incluyó en la lista de convocados para entrenar con miras a los Juegos Suramericanos.

alegre Alegre, con 16 años, ya suma dos convocatorias a la Selección Argentina Sub-17.

El arco es de Temperley

Dos de los elegidos por Gugnali para defender los tres palos del seleccionado nacional son productos de las inferiores del Gasolero y eso habla del buen trabajo que realizan en la formación de arqueros.

Sin embargo, Abregú y Albornoz no son los primeros en llegar a la Selección Argentina, ya que antes lo hizo Valentín Díaz, quien varias veces fue citado a la Sub-20 del Ascenso, pero sí es la primera vez que los dos arqueros celeste forman parte del mismo equipo.

Abregú, hoy en séptima división, realizó este año la pretemporada con el plantel profesional, mientras que Albornoz hizo lo propio con el de Reserva.