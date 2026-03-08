Máxima preocupación por una noticia sobre la Selección Argentina y la Finalissima

Se conoció un detalle preocupante sobre la Selección Argentina y la Finalissima.

La Selección argentina estrenará su equipación suplente en la Finalissima contra España, prevista para fines de este mes, lo que generó preocupación en los fanáticos, ya que la Albiceleste nunca salió campeón vistiendo un uniforme alternativo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni utilizará ante España su segunda equipación que también llevará en el Mundial, un uniforme absolutamente negro con detalles en celeste y blanco, como se había filtrado hace ya un tiempo en las redes sociales.

Camiseta-Argentina La Selección Argentina estrenará camiseta en la Finalissima contra España. Si bien la revelación de esta equipación es algo que las selecciones deben hacer con un tiempo de antelación al inicio del certamen intercontinental, lo cierto es que la estadística de Argentina vistiendo la camiseta suplente en finales, no la favorece la Argentina ya que siempre salió campeón utilizando el tradicional manto celeste y blanco.

En el total de su historial como selección, la Argentina disputó tan solo dos finales vistiendo la camiseta suplente y ambas fueron mundiales, tanto en Italia en 1990 y en Brasil en 2014. En ambas finales, ‘vistió de azul, cayó por 1-0 y ante el mismo rival: Alemania.

