domingo 08 de marzo de 2026
Escribinos
8 de marzo de 2026
Atención.

Máxima preocupación por una noticia sobre la Selección Argentina y la Finalissima

En las últimas horas se conoció un detalle que los hinchas de la Selección Argentina tomaron con mucha preocupación pensando en la Finalissima contra España.

Se conoció un detalle preocupante sobre la Selección Argentina y la Finalissima.&nbsp;

Se conoció un detalle preocupante sobre la Selección Argentina y la Finalissima. 

La Selección argentina estrenará su equipación suplente en la Finalissima contra España, prevista para fines de este mes, lo que generó preocupación en los fanáticos, ya que la Albiceleste nunca salió campeón vistiendo un uniforme alternativo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni utilizará ante España su segunda equipación que también llevará en el Mundial, un uniforme absolutamente negro con detalles en celeste y blanco, como se había filtrado hace ya un tiempo en las redes sociales.

Lee además
Lionel Messi enfrentará a Lamine Yamal en la Finalissima.
Ya es oficial.

Todo lo que hay que saber de la Finalissima entre Argentina y España
Por el conflicto en Medio Oriente, la Finalissima entre la Selección Argentina y España podría suspenderse. 
Atención.

Conflicto en Medio Oriente: peligra la Finalissima entre la Argentina y España
Camiseta-Argentina
La Selecci&oacute;n Argentina estrenar&aacute; camiseta en la Finalissima contra Espa&ntilde;a.&nbsp;

La Selección Argentina estrenará camiseta en la Finalissima contra España.

Si bien la revelación de esta equipación es algo que las selecciones deben hacer con un tiempo de antelación al inicio del certamen intercontinental, lo cierto es que la estadística de Argentina vistiendo la camiseta suplente en finales, no la favorece la Argentina ya que siempre salió campeón utilizando el tradicional manto celeste y blanco.

En el total de su historial como selección, la Argentina disputó tan solo dos finales vistiendo la camiseta suplente y ambas fueron mundiales, tanto en Italia en 1990 y en Brasil en 2014. En ambas finales, ‘vistió de azul, cayó por 1-0 y ante el mismo rival: Alemania.

Temas
Seguí leyendo

Todo lo que hay que saber de la Finalissima entre Argentina y España

Conflicto en Medio Oriente: peligra la Finalissima entre la Argentina y España

Lanzan un concurso literario a 40 años de los goles de Diego a Inglaterra

Se jugó el primer torneo "1 vs 1" femenino de Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Sergio Vittor, uno de los referentes de Banfield.
El Taladro se prepara.

Qué debe mejorar Banfield en el Torneo Apertura: el análisis de Vittor

Las más leídas

Te Puede Interesar

Evangelina Anderson contó la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos con Ian Lucas. 
Angustiada.

Evangelina reveló la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos con Ian Lucas