Conflicto en Medio Oriente: peligra la Finalissima entre la Selección Argentina y España

La Finalissima entre la Selección Argentina y España corre peligro de suspensión, dado el conflicto en Medio Oriente. Qatar ya oficializó postergaciones.

La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar modificó por completo el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y España el próximo 27 de marzo. Con esta decisión, el encuentro, que estaba previsto en territorio qatarí, no podría jugarse en la fecha estipulada al menos por ahora, a la espera de definiciones oficiales.

La medida, adoptada en el marco de la tensión regional en Medio Oriente, impacta directamente en la logística del evento impulsado por la UEFA y la Conmebol.

Lionel Messi enfrentará a Lamine Yamal en la Finalissima.
Todo lo que hay que saber de la Finalissima entre Argentina y España
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina. 
La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección en el Mundial 2026

Aunque todavía no se comunicó una postergación formal, la cancelación de la actividad deportiva en el país deja sin sede disponible al partido.

Las opciones que se barajan para disputar la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Otra opción es buscar un país neutral que pueda garantizar seguridad y condiciones operativas inmediatas, aunque el margen de tiempo es ajustado.

Desde lo deportivo, ambos seleccionados mantienen sus planes sujetos a las decisiones organizativas. La incertidumbre no solo afecta la sede, sino también la fecha del encuentro, que podría reprogramarse si no se logra asegurar un escenario viable en los próximos días.

Por el momento, la pelota está en el campo de las autoridades. Con Qatar fuera del mapa por tiempo indefinido, la Finalissima quedó en suspenso y su realización el 27 de marzo parece, al menos hoy, altamente improbable.

