José Luis Gómez, el ex Lanús que fue promesa del fútbol argentino anunció su despedida del fútbol

Debutó en Racing, se consolidó en Lanús y llegó a la Selección Argentina , pero José Luis Gómez no pudo con las lesiones y debió abandonar el fútbol a los 32 años. Lo hizo tras vestir la camiseta de Central Argentino de La Banda en su Santiago del Estero natal, y tras atravesar duras lesiones y circunstancias personales.

El ahora ex defensor sufrió varias dificultades durante su carrera, ya que las lesiones en la rodilla lo tuvieron a maltraer. Incluso, forzó una recuperación para jugar con Lanús la final de la Copa Libertadores en 2017, donde el Granate cayó ante Gremio y se quedó con el subcampeonato. También, en 2021 fue transferido a Huracán pero no pudo jugar ningún partido por sufrir un cuadro de anemia.

El anuncio llegó mediante las redes sociales. Lejos de los grandes flashes que alguna vez lo iluminaron, Gómez decidió comunicar su retiro con palabras sinceras que se combinan con la crudeza. “Hoy llega el día más duro de mi vida. Me toca decirle adiós al fútbol a mis 32 años. Hasta acá llegó este amor“, expresó el lateral, que cerró escribiendo: “Las cosas no se dieron como uno esperaba, pero toca ponerle el pecho a lo que viene. Gracias, fútbol“.

José Luis Gómez supo ser uno de los mejores del país en su puesto. Surgido de las inferiores de Racing de la mano de Luis Zubeldía , encontró su techo de rendimiento al ser transferido a Lanús . En el Granate fue una pieza fundamental para conquistar el Torneo Transición 2016 y la Copa Bicentenario, consolidándose a nivel local.

Ese nivel lo catapultó directamente al predio de Ezeiza. Primero, Julio Olarticoechea lo llevó a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde fue de los puntos más altos. Su rendimiento acaparó la atención de Jorge Sampaoli, quien lo convocó a la Selección Mayor para una gira internacional en 2017. Fue allí cuando el santiagueño tocó el cielo con las manos al sumar minutos oficiales en amistosos ante Brasil y Singapur, dándose el gusto de jugar junto a Lionel Messi.

José Luis Gómez se formó en Racing y luego vistió las camisetas del Granate y San Martín de San Juan en diferentes ciclos. Entre las diferentes dificultades que superó, hace unos años llegó a trabajar en Uber como para ganarse la vida. Ahora, tras su etapa en Central Argentino de La Banda (Santiago del Estero), decidió colgar los botines. Tomó la decisión de decir adiós al fútbol, pero en Lanús siempre quedará guardado en el mejor de los recuerdos de todos los hinchas Granates.