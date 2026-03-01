Lanús, con un equipo alternativo, se llevó un punto de su visita a Defensa y Justicia

Live Blog Post

Un Lanús alternativo se llevó un punto de su visita a Defensa y Justicia

Con goles de Emiliano Amor para el local y Walter Bou para la visita, Defensa y Justicia y Lanús igualaron 1-1 en Florencio Varela por la octava fecha del Torneo Apertura.

Luego de la obtención de la Recopa Sudamericana en el Maracaná contra Flamengo, Mauricio Pellegrino dispuso de un equipo alternativo para este partido. Y, si bien faltaron las figuras, planteó un buen partido. Con la inminente salida de Rodrigo Castillo a Fluminense, el gol de Walter Bou es una buena noticia para el Granate.

Con este resultado, Lanús acumula 9 puntos en la Zona A del Torneo Apertura y, de momento, está afuera de los que estarían entrando a los playoffs. Sin embargo, el Granate todavía tiene pendientes dos partidos: contra Boca en la Fortaleza, el próximo miércoles, y contra Argentinos Juniors en La Paternal.