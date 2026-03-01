Lanús, con un equipo alternativo, se llevó un punto de su visita a Defensa y Justicia

Un Lanús alternativo se llevó un punto de su visita a Defensa y Justicia
Con goles de Emiliano Amor para el local y Walter Bou para la visita, Defensa y Justicia y Lanús igualaron 1-1 en Florencio Varela por la octava fecha del Torneo Apertura.
Luego de la obtención de la Recopa Sudamericana en el Maracaná contra Flamengo, Mauricio Pellegrino dispuso de un equipo alternativo para este partido. Y, si bien faltaron las figuras, planteó un buen partido. Con la inminente salida de Rodrigo Castillo a Fluminense, el gol de Walter Bou es una buena noticia para el Granate.
Con este resultado, Lanús acumula 9 puntos en la Zona A del Torneo Apertura y, de momento, está afuera de los que estarían entrando a los playoffs. Sin embargo, el Granate todavía tiene pendientes dos partidos: contra Boca en la Fortaleza, el próximo miércoles, y contra Argentinos Juniors en La Paternal.
Final del partido
Lo tuvo Besozzi para Lanús
Rodrigo Castillo recuperó en la salida y Lucas Besozzi, de afuera hacia adentro, remató al segundo palo. Gran respuesta de Fiermarín. Siguen 1-1 Defensa y Justicia y Lanús en Florencio Varela.
Avisó Gutiérrez para Defensa y Justicia
Juan Manuel Gutiérrez avanzó, nadie le salió y probó de media distancia. La pelota dio en el palo derecho de Petroli. Siguen 1-1 Defensa y Justicia y Lanús en Florencio Varela.
Muchas imprecisiones en el arranque de la segunda parte
Tanto Defensa y Justicia como Lanús carecen de precisión y el partido se volvió chato. Siguen igualando 1-1.
Arrancó el segundo tiempo
Defensa y Justicia y Lanús, que empatan 1-1, ya juegan la segunda mitada en Florencio Varela. Emiliano Amor y Walter Bou, los goles.
Final del primer tiempo
¡GOL DE LANÚS!
Luego de que el árbitro lo anulara y luego fuera a revisar al VAR, Lanús igualó la historia en Florencio Varela con un golazo de Walter Bou. La polémica estuvo en la posición adelantada de Ronaldo Dejesús, que el árbitro luego interpretó que no interfería a la visión de Fiermarín. El partido está 1-1.
¡GOL DE DEFENSA Y JUSTICIA!
Emiliano Amor, a los 32 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta en Florencio Varela. El defensor peinó un gran centro de Banega para que Defensa y Justicia le gane a Lanús 1-0.
En un partido de trámite parejo, Lanús tuvo las más claras
Lanús contó con varias aproximaciones de riesgo, aunque le faltó precisión para el último pase y para la definición. Siguen sin goles con Defensa y Justicia en Florencio Varela, a los 25 del primer tiempo.
Lo tuvo Dylan Aquino para Lanús
Tras una gran pared con Walter Bou, Dylan Aquino pudo haber convertido el primero para Lanús en Florencio Varela, pero perdió el duelo con Fiermarín. Siguen 0 a 0.
Salvó Petroli a Lanús antes de los 2 minutos
Juan Manuel Gutiérrez tuvo la oportunidad de abrir el marcador antes de los 2 minutos, pero Franco Petroli, en su debut en Lanús, se quedó con el mano a mano.
Arrancó el partido en Varela
En Varela, Lanús estrena su chapa de campeón de la Recopa Sudamericana. Con un equipo alternativo, busca escalar posiciones en el Torneo Apertura, luego de tres partidos sin triunfos.
Formaciones confirmadas para Defensa y Justicia - Lanús
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Agustín Hausch, Aaron Molinas, Ever Banegas, Samuel Lucero; Ruben Botta, Juan Gutiérrez; Juan Miritello.
Lanús: Franco Petroli; Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús, Luciano Romero; Felipe Peña Biafore, Facundo Sánchez; Dylan Aquino, Franco Watson, Matías Sepúlveda; Walter Bou.
Arbitro: Luis Lobo Medina
Hora: 21.30
Cancha: Norberto Tito Tomaghello
TV: Espn Premium