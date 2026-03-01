domingo 01 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026
¿Se va?

Aseguran que Lanús y Fluminense tienen negociaciones avanzadas por Rodrigo Castillo

Rodrigo Castillo, que viene de ser figura para Lanús en la Recopa Sudamericana contra Flamengo, estaría cerca de llegar a Fluminense.

Rodrigo Castillo estaría cerca de dejar Lanús para jugar en Fluminense. 

Lo había avisado Nicolás Russo, presidente de Lanús, antes de la obtención de la Recopa Sudamericana contra Flamengo: el Granate necesita vender y todo apunta a que el elegido será Rodrigo Castillo, que tendría negociaciones avanzadas para jugar en Fluminense, el clásico rival del Mengao.

Si bien se veía venir que llegarían ofertas por el goleador, que tiene 14 goles con la camiseta de Lanús (dos de ellos en la final contra Flamengo), no deja de ser una noticia de impacto, ya que al Granate no le quedarían demasiados días del mercado de pases para salir a buscar un reemplazante.

Rodrigo Castillo, el nueve de Lanús, empieza a ser observado por el mundo.

Fluminense preguntó por Rodrigo Castillo y Lanús lo espantó con lo que pidió
Mauricio Pellegrino tuvo su consagración en Lanús como director técnico.
La evolución del entrenador.

Pellegrino, de resistido en Lanús a elogiado por el fútbol argentino

Los motivos de Fluminense para volver por Rodrigo Castillo

No obstante, pareciera que la destacada actuación de Rodrigo Castillo contra Flamengo reactivó el interés de Fluminense, sumado a la imposibilidad de incorporar a Alexis Cuello, de San Lorenzo, y a Gabriel Ávalos, de Independiente.

De acuerdo a información del periodista Germán García Grova, Lanús y Fluminense tendrían negociaciones avanzadas para que se concrete el pase del goleador que hizo inferiores en River y que se destacó en Gimnasia La Plata, a quien Lanús le pagó cerca de 1.800.000 dólares hace menos de un año.

Nicolás Russo repitió, luego de la conquista en el Maracaná, que Lanús necesita vender para sostener la estructura de fútbol que lo llevó a ganar títulos y a llegar a instancias finales en los últimos años. Uno de los candidatos en ese sentido siempre fue Rodrigo Castillo, que, al parecer, armará las valijas.

