Aseguran que Lanús y Fluminense tienen negociaciones avanzadas por Rodrigo Castillo

Lo había avisado Nicolás Russo , presidente de Lanús , antes de la obtención de la Recopa Sudamericana contra Flamengo: el Granate necesita vender y todo apunta a que el elegido será Rodrigo Castillo , que tendría negociaciones avanzadas para jugar en Fluminense, el clásico rival del Mengao.

Si bien se veía venir que llegarían ofertas por el goleador, que tiene 14 goles con la camiseta de Lanús (dos de ellos en la final contra Flamengo), no deja de ser una noticia de impacto, ya que al Granate no le quedarían demasiados días del mercado de pases para salir a buscar un reemplazante.

La evolución del entrenador. Pellegrino, de resistido en Lanús a elogiado por el fútbol argentino

Rodrigo Castillo había sido sondeado por Boca en un primer momento, pero salió espantado por la cotización que le puso Lanús : 10 millones de dólares por el 100% del pase. Algo similar sucedió con Fluminense en un primer contacto que existió hace unas semanas , previo a la Recopa Sudamericana.

No obstante, pareciera que la destacada actuación de Rodrigo Castillo contra Flamengo reactivó el interés de Fluminense, sumado a la imposibilidad de incorporar a Alexis Cuello, de San Lorenzo, y a Gabriel Ávalos, de Independiente.

De acuerdo a información del periodista Germán García Grova, Lanús y Fluminense tendrían negociaciones avanzadas para que se concrete el pase del goleador que hizo inferiores en River y que se destacó en Gimnasia La Plata, a quien Lanús le pagó cerca de 1.800.000 dólares hace menos de un año.

Nicolás Russo repitió, luego de la conquista en el Maracaná, que Lanús necesita vender para sostener la estructura de fútbol que lo llevó a ganar títulos y a llegar a instancias finales en los últimos años. Uno de los candidatos en ese sentido siempre fue Rodrigo Castillo, que, al parecer, armará las valijas.