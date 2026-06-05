Juicio por el crimen de Carlos Coronel: alegatos previos a la deliberación del jurado popular

Carlos Coronel fue asesinado por motochorros en la Ruta Nacional 3.

El juicio por el crimen de Carlos Coronel , el vecino de Banfield asesinado por motochorros en Isidro Casanova, continúa este jueves con los alegatos de las partes que componen el caso antes de la deliberación del jurado popular designado para juzgar a los tres acusados.

Según pudo averiguar La Unión , durante la jornada, el juez del Tribunal en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza brindará las instrucciones correspondientes. Posteriormente, los jurados pasará a deliberar.

Estafa mortal. Caso Merlín Díaz: la familia aceptó que la prófuga se entregue con arresto domiciliario para llegar al juicio

Brutal asesinato. A tres años del crimen de Santiago Alcócer aún no hay fecha para el juicio contra "El Melli"

En el banquillo de los acusados se encuentran Gabriel Gómez , Alexis Natale y Nicolás Tejeda , imputados por los delitos de “homicidio calificado criminis causa, robo calificado en poblado y en banda y robo calificado por el uso de armas”.

Sin embargo, el crimen de Coronel no es el único hecho que se debate. El proceso incluye cinco hechos en total: tres robos y dos homicidios calificados.

Carlos Coronel Carlos Coronel fue interceptado por delincuentes cuando se dirigía a una evento de motoqueros.

El crimen de Carlos Coronel

El motoquero asesinado por delincuentes fue baleado el 16 de septiembre de 2023. Para la fiscalía, ese día, Gómez, Natale y Tejeda interceptaron armados a la víctima mientras circulaba en motocicleta.

La acusación sostiene además que uno de los disparos impactó en la zona del tórax de Coronel, provocándole heridas mortales. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar llevándose la motocicleta.

El día del crimen se dirigía a una reunión para participar de un encuentro de motoqueros organizado por el grupo Celtas Argentina Motociclistas, al que pertenecía desde hacía 6 años.