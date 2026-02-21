sábado 21 de febrero de 2026
Fluminense preguntó por Rodrigo Castillo y Lanús lo espantó con lo que pidió

El club que preside Nicolás Russo recibió un sondeo por el goleador del equipo, pero la alta cotización del nueve impidió que avancen las negociaciones.

Rodrigo Castillo, el nueve de Lanús, empieza a ser observado por el mundo.

El delantero Rodrigo Castillo es una de las figuras de este Lanús que sueña con dar el golpe ante Flamengo en la Recopa Sudamerina y su buen rendimiento ya despierta el interés de varios poderosos del continente, que lo tienen en carpeta para contratarlo.

Luego de su buen partido en el duelo de ida ante Flamengo, con gol incluido, el Flu pidió cotización por Castillo, ya que está en la búsqueda de un centro-delantero para cumplir con los pedidos de su entrenador Luis Zubeldía. Y el oriundo de Venado Tuerto fue el elegido.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, la respuesta de Lanús fue contundente y el club brasilero decidió bajarse de la negociación por el alto costo del delantero.

La cifra millonaria que pidió Lanús por Rodrigo Castillo

El Granate adquirió al delantero a mediados del año pasado y rápidamente empezó a pagar con goles y buenas actuaciones. Desde su llegada, se ganó enseguida la titularidad y hasta el momento tiene un gran promedio: en 31 partidos jugados, marcó 13 goles y brindó cuatro asistencias.

rodrigo castillo lanus vs. flamengo
Rodrigo Castillo suma 13 goles en Lan&uacute;s en 31 partidos disputados.

La operación le salió redonda al club del sur del Gran Buenos Aires, que compró el 80% del pase en una cifra cercana a los U$S 2.000.000 brutos, según informó Fortaleza Granate en ese momento, y hoy disfruta de un delantero que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

Todo esto, obviamente, realzó su valor en el mercado y hoy su cotización es mucho más alta, a tal punto que la dirigencia de Lanús –informó TyC Sports- le pidió U$S 10.000.000 a Fluminense para llevarse al goleador y figura del equipo de Mauricio Pellegrino.

