Rodrigo Castillo superó un desgarro y fue héroe en Lanús: "No queríamos confundir a nadie"

Lanús se quedó con la victoria en el choque de ida ante Flamengo por la Recopa. El triunfo por 1 a 0 con gol de Rodrigo Castillo le permite llegar a la revancha con una importante ventaja. De esta manera, el Granate volvió a sonreir de la mano de su goleador, quien se había perdido el último duelo ante Independiente.

A los 77 minutos, el cabezazo perfecto de Castillo dejó sin reacción a Agustín Rossi y el delirio fue completo para los hinchas de Lanús que llenaron La Fortaleza para el choque copero. En ese marco, el gol es fundamental dada las circunstancias y las dudas que generaban la presencia o no del ex jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata en el encuentro. Encima al atacante le habían invalidado dos conversiones previamente: las dos primeras, por posición adelantada (una en cada tiempo; la segunda a través del offside semiautomático). Por eso, fue un desahogo para Castillo y un grito que quedará marcado para siempre en su carrera.

El Polaco reveló luego del encuentro que hasta último momento no sabían si jugaría o no contra el Mengao: "No queríamos ilusionar ni confundir a nadie. Sinceramente, tenía ahí un pequeño desgarro con mucho edema . Entonces era día a día, ir probando, y los últimos días me empecé a sentir mejor, así que quise estar, obviamente. Después era decisión del técnico contar conmigo, pero gracias a Dios llegué bien y no me molestó", aseguró.

Tras la confesión, Castillo hizo hincapié en el gran partido que hizo el Granate como local: "Es un orgullo cómo jugó hoy Lanús . Más allá de errores o aciertos del juego, lo jugamos como lo demandaba una final, en todo momento lo fuimos a buscar". Y concluyó: "Ahora queda lo más importante, que es ir allá a Río de Janeiro y tratar de campeonar".

Desde su llegada al Granate a mediados del 2025, Rodrigo Castillo se convirtió en la principal carta ofensiva del equipo de Mauricio Pellegrino. En total, lleva 31 partidos disputados en el club, en los que convirtió 13 goles y dio 4 asistencias. Fue fundamental su participación para la consagración de la Copa Sudamericana 2025 con sus 3 tantos en la serie de semifinales contra la Universidad de Chile.

rodrigo-castillo-lanus Rodrigo Castillo anotó un gol clave en la serie de ida de la Recopa.

Lanús va al Maracaná en busca de la gloria

El Granate visitará Río de Janeiro el próximo jueves desde las 21.30 con la idea de conquistar la Recopa Sudamericana. Luego de la valiosa ventaja conseguida en el juego de ida, viajará a Brasil con la intención de levantar un nuevo título internacional. El encuentro será a todo o nada, en un estadio con capacidad para más de 70 mil espectadores y con el antecedente reciente del triunfo argentino en la ida.

Lanús contará con una semana para preparar el compromiso decisivo. El cuerpo técnico buscará ajustar detalles tácticos y recuperar futbolistas de cara a un duelo que exigirá máxima concentración durante los 90 minutos que pueda durar la definición. En caso de que Flamengo gane por 1 a 0 la definición irá directo a tiempo suplementario y penales, pero un empate o una victoria Granate en suelo brasileño le dará al equipo de Mauricio Pellegrino un nuevo trofeo internacional.

El partido tendrá carácter definitorio y no habrá margen para especulaciones excesivas, ya que Flamengo buscará revertir la serie ante su público.