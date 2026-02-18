Lanús entero vale lo que Flamengo pagó por un solo jugador

Después de ganar por segunda vez la Copa Sudamericana y de gritar campeón en Paraguay, Lanús tiene nuevamente un importante desafío internacional: la final ante el poderoso Flamengo por la Recopa Sudamericana , que se jugará con partido ida y vuelta y se definirá en el mítico Maracaná.

En la historia del Granate , no será una definición más. Enfrente estará uno de los clubes más poderosos de América, con recursos económicos muy por encima a la realidad de los clubes argentinos y con figuras de renombre mundial.

Es más, la reciente contratación de Lucas Paquetá , por la que Flamengo desembolsó 42 millones de euros , marca la diferencia entre uno y otro equipo. Y hay un dato que lo refleja a la perfección: el valor de este mediocampista ofensivo es casi lo cuesta todo el plantel de Lanús.

De acuerdo a los números de la página Transfermarkt, el equipo de Mauricio Pellegrino tiene un valor de mercado de 43,80 millones de euros, una cifra apenas superior a lo que el club brasilero destinó en la contratación de apenas un futbolista.

A pesar de esta brecha económica que existe entre ambos clubes -y hasta podría decirse entre el fútbol argentino y el brasilero-, Lanús confía en sus cualidades. En los pasillos de la Fortaleza saben que, en la cancha, todos valen lo mismo y a eso se aferrará para dar el golpe y sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Flamengo, una prueba de fuego para Lanús

El plantel dirigido por Felipe Luiz está tasado en 223,70 millones de euros, según Transfermarkt, y ésta es una cifra imposible para el fútbol argentino, a tal punto que River y Boca, los más poderosos del país, están muy lejos de esos números. Y la diferencia es contundente: el plantel de Marcelo Gallardo está valuado en 105 millones de euros, mientras que el Xeneize no llega a los 90 millones.

Lanús, por su parte, está lejos de los valores que manejan estos tres equipos y tampoco cuenta con uno de los planteles más caros del país. A pesar de eso, con trabajo, sacrificio y funcionamiento, se mete en la pelea grande y quiere dejar su huella.

flamengo-plantel Flamengo, el rival de Lanús, es uno de los poderosos de América.

Según esta reconocida página, el Granate está afuera del top five de los planteles más costosos de la Liga Profesional. El equipo de Pellegrino, último campeón de la Copa Sudamericana, aparece recién en el sexto puesto, por debajo de Rosario Central (48 millones de euros), Estudiantes de La Plata (50), Racing (82), Boca (89) y River (105).

La brecha económica entre Lanús y el Mengao también se refleja en la cotización de sus jugadores. Y el contraste es claro: los tres jugadores más caro de Lanús, que son Marcelino Moreno (5 millones de euros), Agustín Medina (4,5 millones de euros) y Rodrigo Castillo (4 millones de euros), no llegan alcanzar en conjunto la tasación de los futbolistas más caros de su rival: Samuel Lino (20 millones), Pedro (18), Giorgian De Arrascaeta y Léo Ortiz (15 cada uno).

Lanús se agranda en las difíciles

El equipo de Pellegrino ya sabe de batacazos y de pisar fuerte en el Maracaná. El año pasado, en los cuartos de final, eliminó a Fluminense, otro de los poderosos del fútbol brasilero, que también tiene un poder económico muy superior, y lo hizo con autoridad, con un valioso empate en tierras brasileras para dar el gran golpe de la última edición de la Copa Sudamericana.