Lanús quiere torcer la historia frente a Flamengo en las finales de la Recopa Sudamericana

Lanús , campeón de la Copa Sudamericana, y Flamengo, campeón de la Copa Libertadores , comenzarán este jueves a disputar las finales de la Recopa Sudamericana El Granate irá en búsqueda de ese trofeo que se le negó en 2014 contra Atlético Mineiro y así, poder sumar su novena estrella, la cuarta a nivel internacional.

A lo largo de sus participaciones internacionales, Lanús enfrentó a varios clubes brasileros, pero en una sola competición lo hizo ante los de Río de Janeiro. Fue en la Copa Libertadores 2012 , donde nació una amistad entre los hinchas que perdura hasta estos días y se evidenció en las previas de las finales que disputaron ante Atlético Mineiro y Palmeiras, respectivamente.

En esa Copa Libertadores integraron el Grupo 2, junto a Emelec (Ecuador) y Olimpia (Paraguay). El Granate quedó 1º con 10 puntos, mientras que Flamengo (3º) quedó eliminado. En lo duelos entre sí, los Cariocas sumaron un empate y una victoria.

El primer duelo fue en la Fortaleza finalizó 1-1. Léo Moura abrió el marcador a los 45 minutos e igualó César Carranza a los 29 minutos del complemento. Los 11 Granates fueron: Agustín Marchesín; Carlos Araujo, Paolo Goltz, Diego Braghieri (Carlos Izquierdoz) y Luciano Balbi; Eduardo Ledesma , Matías Fritzler, Mauricio Pereyra (César Carranza) y Diego Valeri; Juan Neira (Silvio Romero) y Mariano Pavone.

La revancha, jugada en el estadio Olímpico Nilton Santos, fue goleada 3-0 a favor de Flamengo, con tantos de Wellinton Souza Da Silva (PT 10m.), Daivid (PT 41m.) y Luiz António Moraes (ST 5m.). La formación de Lanús: Agustín Marchesín; Carlos Araujo, Paolo Goltz, Diego Braghieri y Luciano Balbi; Guido Pizarro, Matías Fritzler, Diego González (Eduardo Ledesma) y Diego Valeri (Mauricio Pereyra); Mario Regueiro y Mariano Pavone.

Flamengo vs. Lanús Flamengo goleó a Lanús en el Maracaná.

Con los otros rivales tuvo estos resultados: perdió con Olimpia 2-1 en Asunción y goleó en la Fortaleza 6-0; mientras que con Emelec se impuso las dos veces, por 1-0 en Buenos Aires y 2-0 en Guayaquil. En la tabla de los 1º de grupos, Lanús fue séptimo. En octavos de final, el equipo de Gabriel Schurrer fue eliminado por Vasco Da Gama, como local, en definición por penales.

Carlos Izquierdoz, el sobreviviente en Lanús

El dato es que, 12 años después, el defensor barilochense Carlos Izquierdoz, que lleva más de 200 partidos con la camiseta Granate, será protagonista enfrentando a Flamengo en las finales de la Recopa Sudamericana: este jueves 19 en Cabrero y Guidi y una semana más tarde se definirá al campeón en Río de Janeiro.

Además, el “Cali” Izquierdoz, surgido del semillero de Lanús, cuenta en su palmarés con un detalle que no pasa por alto: sus dos únicos títulos en el Granate fueron por torneos internacionales: Copa Sudamericana 2013 frente a Ponte Preta (1-1 y 2-0), repitiendo en 2025 contra Atlético Mineiro (0-0 y 5-4 por penales).