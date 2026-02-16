La autocrítica de Eduardo Salvio, referente de Lanús: "Nos faltó jugar más adelante"

Eduardo Salvio fue autocrítico con respecto al nivel de Lanús contra Independiente.

Luego de la derrota de Lanús ante Independiente en Avellaneda, la primera en el año del Granate, Eduardo Salvio hizo su análisis y fue muy autocrítico con respecto al juego y a la postura del equipo, que el jueves disputará la ida de la Recopa Sudamericana con Flamengo en la Fortaleza.

"Faltó jugar un poco más adelantado y presionar más arriba. No dejar tanto conducir a los centrales de Independiente, que son buenos jugadores y tienen buena salida. Cuando se junta Marcone con ellos, hacen las cosas muy bien. Por momentos tuvimos buenas asociaciones, pero faltó un poco de profundidad. Nos costó, la verdad", explicó el atacante de Lanús.

"Todos los equipos te quieren ganar. Tuvimos una gran temporada el año pasado. Somos el último campeón de Sudamericana. La vara alta la pusimos nosotros mismos. Hay que seguir por el camino del trabajo, el esfuerzo y con humildad. Tenemos equipo para pelear en todos los frentes". agregó Eduardo Salvio.

El objetivo inmediato de Lanús: Flamengo en la Fortaleza Por útimo en cuanto a lo que se le viene a Lanús, la ida frente a Flamengo, que no viene en el mejor nivel, el Toto Salvio sostuvo: "Juguemos contra quien juguemos, la intención es ser siempre protagonistas. Tenemos los jugadores como para serlo, presionar más arriba y exigir al máximo al rival. Enfrentamos a equipos dificilícimos como Fluminense, que llegó hasta semifinales del Mundial de Clubes y en Lanús los tuvimos en un arco. Tenemos que ser valientes contra estos equipos y confiamos en el grupo que tenemos. Vamos a estar en casa, con nuestra gente. Esperemos jugar una gran final".

